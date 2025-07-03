Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế

- Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty cho các Phòng/Ban/Đơn vị chuyên môn

- Tham gia thẩm định và đóng góp ý kiến về mặt pháp lý đối với các hợp đồng được các Phòng/Ban/Đơn vị đề nghị, gửi xin ý kiến

- Tham gia xây dựng các hợp đồng khung, hợp đồng mẫu sau khi có bản dự thảo từ Phòng/Ban/Đơn vị chuyên môn chuyển đến

- Thẩm định các văn bản nội bộ của công ty (chính sách, quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn...)

- Soạn thảo văn bản nội bộ, các báo cáo cơ quan nhà nước theo phân công của Trưởng phòng

- Hỗ trợ các đơn vị chức năng tham gia đàm phán, làm việc với ngân hàng, đối tác, khách hàng về các vấn đề pháp lý

- Hệ thống hóa, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật, chính sách mới ban hành để các Phòng/Ban/Đơn vị kịp thời nắm bắt, áp dụng vào hoạt động của công ty

- Tham gia góp ý dự thảo văn bản pháp luật và kiến nghị với cơ quan nhà nước trong việc xây dựng, sửa đổi các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty

- Tham gia xử lý các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng Pháp chế

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng, Ban lãnh đạo công ty

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng mỹ phẩm, làm đẹp, spa,...

- Có các chứng chỉ về Luật là một lợi thế

- Có khả năng làm việc theo nhóm và điều phối công việc.

- Mạnh dạn, thích giao tiếp, năng động, xử lý tình huống tốt

- Cởi mở, trung thực, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao.

- Tư duy làm việc tích cực, sáng tạo.

- Tiếng Anh đọc hiểu, có thể dịch văn bàn và sử dụng email

Quyền Lợi Được Hưởng

• Công ty cấp máy móc, trang thiết bị phục vụ công việc

• Tham gia bảo hiểm theo quy định luật lao động

• Review lương hàng năm, lương tháng 13, Lương tháng KPI theo kết quả kinh doanh của công ty

• Bảo hiểm, chế độ phúc lợi theo quy định công ty;

• Nghỉ mát, du lịch trong nước hàng năm cho nhân viên

• Được tham gia các sự kiện lớn về văn hóa, âm nhạc, thời trang... Phù hợp với các ứng viên yêu thích công việc đào tạo và truyền thông nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển

