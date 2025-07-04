Tuyển Kế toán thuế Van Phu Thanh PTS CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Van Phu Thanh PTS CO., LTD
- Hồ Chí Minh: 25 Đường Số 4, Cư Xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty. Kiểm tra, hạch toán chứng từ kế toán lên phần mềm.
Ghi nhận chi phí, công nợ các khoản chi phí phát sinh trong công ty.
Nộp tiền thuế nếu có các loại thuế phải nộp phát sinh để tránh trường hợp bị phạt do nộp chậm, nộp trễ.
Lập và kiểm tra các báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, BCTC....
Lập các báo cáo khác theo yêu cầu phân công chuyên môn, nghiệp vụ
Thường xuyên học tập, cập nhật chính sách mới để đảm bảo yêu cầu công việc
Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo của quản lý hoặc BGĐ.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ, tuổi từ 26
Tốt nghiệp Đại học (Chuyên ngành: Kế toán/kiểm toán).
Kinh nghiệm: trên 3 năm.
Thành thạo tin học văn phòng (word,excel,..)
Kỹ năng:
Kỹ năng tổ chức công việc và xử lý tình huống tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình, chủ động, có trách nhiệm cao trong công việc.
Trung thực
Tại Van Phu Thanh PTS CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định Công ty.
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cầu tiến.
Du lịch cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Van Phu Thanh PTS CO., LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
