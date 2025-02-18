Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Canon Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 450 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty TNHH Canon Việt Nam
- Bắc Ninh: Số 12, Đường TS10, KCN Tiên Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 400 - 450 USD
Tháng 2/2025, Canon Việt Nam đang tuyển dụng hàng trăm vị trí nhân viên dành cho các bạn sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng. Chấp nhận ứng viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm làm việc.
- Nhân viên Hành chính: Kinh tế; Tài chính; Quản trị Kinh doanh; Ngôn ngữ Anh;… Và các chuyên ngành khác
Vị trí tuyển dụng:
Hệ Đại học
1. Phòng Thiết bị nhà xưởng và môi trường (F&E)
- Quản lý và giám sát dự toán, định kỳ lập báo cáo tình trạng sử dụng dự toán
- Chuẩn bị, kiểm tra hồ sơ thanh toán từ các nhân viên phụ trách
- Quản lý nhân viên kho, báo cáo xuất nhập tồn định kỳ
- Phụ trách hệ thống chấm công, phối hợp cùng phòng hành chính nhân sự
- Quản lý, tạo mới hồ sơ hủy tài sản cố định theo hệ thống
- Tham gia các ủy ban công nghệ thông tin, nhà ăn, bí mật thương mại
- Chuẩn bị, kiểm tra, tạo hồ sơ đặt hàng với nhà cung cấp
- Các công việc liên quan khác
2. Phòng Sản xuất bản mạch (PCB)
- Quản lý linh kiện/ sản phẩm mới/ kế hoạch chạy thử nghiệm/ kế hoạch sản xuất hàng loạt
- Nhận kế hạch sản xuất từ phòng kế hoạch và làm kế hoạch sản xuất chi tiết theo tuần/ theo tháng/ theo quý/ theo năm/ kế hoạch dài hạn
Với Mức Lương 400 - 450 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Canon Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Canon Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI