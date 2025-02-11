Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mục đích công việc;

- Thực hiện các công việc liên quan đến tuyển mới, tiếp nhận người mới chính thức

- Quản lý công tác hành chính của phòng TC-HC

Nhiệm vụ chính:

1. Tuyển dụng và đào tạo

- Tham gia tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu từng bộ phận đã được phê duyệt của BLĐ nhằm đáp ứng đủ nhân sự định biên cho từng bộ phận.

- Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng của từng bộ phận.

- Đăng tuyển nhân sự, lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên

- Đề xuất tiếp nhận, ý kiến với quản lý.

- Thực hiện việc đào tạo, dẫn nhập cho nhân sự mới nội quy, quy định, các cơ chế, phụ cấp.

- Đánh giá ứng viên hết thời gian thử việc, gửi lên BLĐ báo cáo thử việc, thông báo quyết định

2. Cấp phát bảo hộ lao động

3. Soạn văn bản, quyết định và ban hành.

4. Quản lý hồ sơ, cập nhật thông tin lao động

5. Quản lý bếp ăn