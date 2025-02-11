Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục đích công việc;
- Thực hiện các công việc liên quan đến tuyển mới, tiếp nhận người mới chính thức
- Quản lý công tác hành chính của phòng TC-HC
Nhiệm vụ chính:
1. Tuyển dụng và đào tạo
- Tham gia tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu từng bộ phận đã được phê duyệt của BLĐ nhằm đáp ứng đủ nhân sự định biên cho từng bộ phận.
- Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng của từng bộ phận.
- Đăng tuyển nhân sự, lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên
- Đề xuất tiếp nhận, ý kiến với quản lý.
- Thực hiện việc đào tạo, dẫn nhập cho nhân sự mới nội quy, quy định, các cơ chế, phụ cấp.
- Đánh giá ứng viên hết thời gian thử việc, gửi lên BLĐ báo cáo thử việc, thông báo quyết định
2. Cấp phát bảo hộ lao động
3. Soạn văn bản, quyết định và ban hành.
4. Quản lý hồ sơ, cập nhật thông tin lao động
5. Quản lý bếp ăn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu công nghiệp Hạp Lĩnh - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

