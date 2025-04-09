Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH FUJIKIN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ MÁY BẮC NINH Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH FUJIKIN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ MÁY BẮC NINH Pro Company
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
CÔNG TY TNHH FUJIKIN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ MÁY BẮC NINH Pro Company

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH FUJIKIN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ MÁY BẮC NINH Pro Company

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: • Số 14, đường 8, khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh,, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đón tiếp và hướng dẫn khách hàng, đối tác đến công ty. Đảm bảo không gian tiếp khách sạch sẽ, chuyên nghiệp, chuẩn bị tài liệu, nước uống, phòng họp khi cần.
Quản lý lịch trình và lập kế hoạch điều xe đưa đón công nhân viên, công tác, cuộc họp, sự kiện.
Thực hiện và theo dõi thủ tục thanh toán của bộ phận HCNS, đảm bảo chứng từ thanh toán đầy đủ và hợp lệ.
Cập nhật và báo cáo các khoản thanh toán khi có yêu cầu.
Quản lý cấp phát đồng phục cho nhân viên, theo dõi tồn kho để thực hiện kế hoach đặt hàng định kỳ
Quản lý suất ăn cho nhân viên, kiểm tra chất lượng và số lượng. Điều phối nhà cung cấp dịch vụ suất ăn đảm bảo chất lượng và kiểm soát chi phí.
Quản lý kho văn phòng phẩm, lập kế hoạch và theo dõi đặt hàng. Kiểm soát chi phí và thực hiện thủ tục thanh toán

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan (Kinh tế, xã hội, ngôn ngữ,…)
Ưu tiên sử dụng được Tiếng Anh giao tiếp hoặc tiếng Nhật sơ cấp trở lên
Kinh nghiệm ở vị trí hành chính hoặc các công việc tương tự là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp tốt, chuyên nghiệp và lịch sự.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Cẩn thận, chi tiết và có khả năng tổ chức công việc tốt.
Ưu tiên ứng sinh sống tại khu vực Bắc Ninh
Thực hiện kí hợp đồng xác định thời hạn (7 tháng)

Tại CÔNG TY TNHH FUJIKIN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ MÁY BẮC NINH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm 24h khi ký kết HĐLĐ chính thức.
Thưởng các dịp lễ tết, lương tháng 13 (tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty)
Ăn trưa tại nhà máy.
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Các chế độ phúc lợi: Sinh nhật, tang ma, cưới hỏi, đau bệnh, …
Được đi du lịch, tham gia các Các phong trào, hoạt động teambuilding Công ty tổ chức hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUJIKIN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ MÁY BẮC NINH Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FUJIKIN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ MÁY BẮC NINH Pro Company

CÔNG TY TNHH FUJIKIN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ MÁY BẮC NINH Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 14, đường 8, KCN đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

