Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Ôtô Vig An Giang làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - An Giang: 132 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thạnh, Long Xuyên, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Mua sắm và quản lý văn phòng phẩm, trang thiết bị, công cụ dụng cụ và tài sản công ty.

- Thanh toán các khoản chi phí của công ty, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy trình tài chính.

- Làm việc với nhà cung cấp về báo giá, hợp đồng và các vấn đề liên quan.

- Soạn thảo, lưu trữ và quản lý các văn bản, hợp đồng, tài liệu liên quan đến hoạt động hành chính.

- Phối hợp tổ chức các cuộc họp, sự kiện nội bộ công ty.

- Viết biên bản họp, soạn thảo thông báo nội bộ và các tài liệu liên quan.

- Quản lý công tác bảo vệ, vệ sinh và an ninh công ty.

- Thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục công chứng, chứng thực giấy tờ.

- Theo dõi và quản lý ngày phép, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân viên.

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ phúc lợi, khen thưởng, kỷ luật.

- Thực hiện chấm công và tính lương.

- Hỗ trợ giải quyết các vấn đề hành chính cho nhân viên trong công ty.

- Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động hành chính nhân sự.

- Các công việc khác theo sự phân công của Ban Tổng giám đốc.

- Trình độ Trung cấp trở lên;

- Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương;

- Có am hiểu về Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động;

- Có kỹ năng soạn thảo các văn bản hành chính liên quan, ghi chép biên bản cuộc họp;

- Có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống.

Tại Công Ty Cổ Phần Ôtô Vig An Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận, phụ cấp cơm trưa;

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp;

- Được đào tạo, huấn luyện theo tiêu chuẩn công việc;

- Tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm;

- Nghỉ Lễ, Tết theo quy định;

- Được cấp đồng phục hằng năm;

- Khám sức khỏe và du lịch nghỉ dưỡng định kỳ hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ôtô Vig An Giang

