Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ BSE VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Công ty TNHH điện tử BSE Việt Nam, Khu C - KCN Nam Cấm - KKT Đông Nam Nghệ An - Xã Nghi Xá, Nghi Lộc

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Quản lý hồ sơ môi trường của nhà máy

- Phụ trách soạn thảo, lưu trữ, xử lý các báo cáo, giấy tờ, hồ sơ liên quan

- Tổ chức tập huấn về an toàn vệ sinh môi trường cho công nhân định kỳ.

- Lập kế hoạch quan trắc môi trường, quan trắc môi trường lao động định kỳ

- Quản lý tiêu chuẩn rác thải, khí thải, nước thải

- Báo cáo nhà nước định kỳ theo quy định

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- ưu tiên có chứng nhận người huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (không băt buộc).

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ BSE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 9 đến 10 triệu đồng;

- Ăn ca miễn phí tại công ty;

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ BSE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.