Tuyển Information Security CÔNG TY TNHH SGI VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Lô số 25, khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, Núi Thành, Huyện Núi Thành

Quản lý ứng dụng phần mềm ERP, EMS

Tuân thủ và duy trì các quy trình master data để đảm bảo dữ liệu hệ thống được chính xác khi thực hiện việc tạo mới, cập nhật dữ liệu master data.

Tối ưu hóa hiệu suất: Điều chỉnh cơ sở dữ liệu, cấu hình và mã nguồn để cải thiện hiệu quả và tốc độ hoạt động của hệ thống.

Nghiên cứu và phát triển ứng dụng phần mềm số hóa phục vụ công việc sản xuất và hỗ trợ công việc bộ phận IT.

Backup / Sao lưu dữ liệu phần mềm theo sự phân công của Trưởng bộ phận IT

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận IT.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành như: Khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, công nghệ thông tin.

Có kiến thức về cơ sở dữ liệu CNTT.

Ưu tiên có 2 năm kinh nghiệm về ERP, EMS

Độ tuổi: dưới 35

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định

Phép năm, nghỉ lễ/tết theo luật

Các phụ cấp và phúc lợi khác trao đổi trực tiếp lúc phỏng vấn

