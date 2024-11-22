Tuyển Information Security CÔNG TY TNHH SGI VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Information Security Tại CÔNG TY TNHH SGI VINA
- Quảng Nam: Lô số 25, khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, Núi Thành, Huyện Núi Thành
Mô Tả Công Việc Information Security Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Quản lý ứng dụng phần mềm ERP, EMS
Tuân thủ và duy trì các quy trình master data để đảm bảo dữ liệu hệ thống được chính xác khi thực hiện việc tạo mới, cập nhật dữ liệu master data.
Tối ưu hóa hiệu suất: Điều chỉnh cơ sở dữ liệu, cấu hình và mã nguồn để cải thiện hiệu quả và tốc độ hoạt động của hệ thống.
Nghiên cứu và phát triển ứng dụng phần mềm số hóa phục vụ công việc sản xuất và hỗ trợ công việc bộ phận IT.
Backup / Sao lưu dữ liệu phần mềm theo sự phân công của Trưởng bộ phận IT
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận IT.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về cơ sở dữ liệu CNTT.
Ưu tiên có 2 năm kinh nghiệm về ERP, EMS
Độ tuổi: dưới 35
Tại CÔNG TY TNHH SGI VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Phép năm, nghỉ lễ/tết theo luật
Các phụ cấp và phúc lợi khác trao đổi trực tiếp lúc phỏng vấn
