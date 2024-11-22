Tuyển Information Security CÔNG TY TNHH SGI VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH SGI VINA
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY TNHH SGI VINA

Information Security

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Information Security Tại CÔNG TY TNHH SGI VINA

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam: Lô số 25, khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, Núi Thành, Huyện Núi Thành

Mô Tả Công Việc Information Security Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản lý ứng dụng phần mềm ERP, EMS
Tuân thủ và duy trì các quy trình master data để đảm bảo dữ liệu hệ thống được chính xác khi thực hiện việc tạo mới, cập nhật dữ liệu master data.
Tối ưu hóa hiệu suất: Điều chỉnh cơ sở dữ liệu, cấu hình và mã nguồn để cải thiện hiệu quả và tốc độ hoạt động của hệ thống.
Nghiên cứu và phát triển ứng dụng phần mềm số hóa phục vụ công việc sản xuất và hỗ trợ công việc bộ phận IT.
Backup / Sao lưu dữ liệu phần mềm theo sự phân công của Trưởng bộ phận IT
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận IT.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành như: Khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, công nghệ thông tin.
Có kiến thức về cơ sở dữ liệu CNTT.
Ưu tiên có 2 năm kinh nghiệm về ERP, EMS
Độ tuổi: dưới 35

Tại CÔNG TY TNHH SGI VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định
Phép năm, nghỉ lễ/tết theo luật
Các phụ cấp và phúc lợi khác trao đổi trực tiếp lúc phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SGI VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SGI VINA

CÔNG TY TNHH SGI VINA

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô sô 25, khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

