Tuyển Information Security Cathay Insurance Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 46 - 48 - 50 Phạm Hồng Thái, P. Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Information Security Với Mức Lương Thỏa thuận

Fix các lỗi bảo mật khi phát sinh

Theo dõi, xử lý và đóng đơn của SOC

Phụ trách Quản Lý AWS

Giám sát, xử lý hệ thống khi phát sinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan

Yêu cầu có hiểu biết về Linux, Winserver

Có kinh nghiệm làm việc dịch vụ service AWS trên 1 năm về: Amazon Virtual Private Cloud, Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon Relational Database Service, Elastic Load Balancing, Amazon CloudWatch, AWS Config, AWS WAF, AWS Security Hub

Ưu tiên ứng viên chuyên sâu Amazon CloudWatch, AWS Config, AWS WAF, AWS Security Hub

,

Khả năng làm việc nhóm

Nhiệt huyết, chủ động, sáng tạo trong công việc, ham học hỏi, có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại Cathay Insurance Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH, BHTN, BHYT trên full lương gross.

Tham gia Company trip và Team building.

Khám sức khỏe định kì hằng năm.

12 ngày nghỉ phép trên năm.

Quà cho những dịp lễ đặc biệt như Tết, Trung Thu...

Thưởng cuối năm

Tiền thưởng cho nhân viên thâm niên.

Đánh giá, xem xét nâng bậc lương hằng năm.

Môi trường năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến trong công việc.

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6, từ 8:30 đến 17:30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cathay Insurance Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin