Tuyển Information Security Cathay Insurance Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Cathay Insurance Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Cathay Insurance Co., Ltd

Information Security

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Information Security Tại Cathay Insurance Co., Ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 46

- 48

- 50 Phạm Hồng Thái, P. Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Information Security Với Mức Lương Thỏa thuận

Fix các lỗi bảo mật khi phát sinh
Theo dõi, xử lý và đóng đơn của SOC
Phụ trách Quản Lý AWS
Giám sát, xử lý hệ thống khi phát sinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan
Yêu cầu có hiểu biết về Linux, Winserver
Có kinh nghiệm làm việc dịch vụ service AWS trên 1 năm về: Amazon Virtual Private Cloud, Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon Relational Database Service, Elastic Load Balancing, Amazon CloudWatch, AWS Config, AWS WAF, AWS Security Hub
Ưu tiên ứng viên chuyên sâu Amazon CloudWatch, AWS Config, AWS WAF, AWS Security Hub
,
Khả năng làm việc nhóm
Nhiệt huyết, chủ động, sáng tạo trong công việc, ham học hỏi, có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại Cathay Insurance Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH, BHTN, BHYT trên full lương gross.
Tham gia Company trip và Team building.
Khám sức khỏe định kì hằng năm.
12 ngày nghỉ phép trên năm.
Quà cho những dịp lễ đặc biệt như Tết, Trung Thu...
Thưởng cuối năm
Tiền thưởng cho nhân viên thâm niên.
Đánh giá, xem xét nâng bậc lương hằng năm.
Môi trường năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến trong công việc.
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6, từ 8:30 đến 17:30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cathay Insurance Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cathay Insurance Co., Ltd

Cathay Insurance Co., Ltd

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 46, 48, 50 Pham Hong Thai Street, Dictrict 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

