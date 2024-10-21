Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Megaboom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2, TP HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Vận hành hạ tầng . Quản lý và Vận hành hệ thống mạng nội bộ; đường truyền; thực hiện kiểm tra định kỳ; khắc phục các sự . Hỗ trợ người dùng cuối các vướng mắc, sự cố liên quan đến sử dụng phần mềm và các dịch vụ hạ tầng CNTT. Làm báo cáo tuần, tháng, năm theo quy định hoặc các báo cáo theo yêu cầu đột xuất của cấp. Quản trị Website công . Đề xuất xây dựng các phần mềm phục vụ cho công . Nắm vững các kiến thức về HTML và . Phối hợp với team media và team content để tối ưu UI/UX cho website. Xây dựng website, tối ưu hoá code theo hướng chuẩn SEO. Xây dựng các chức năng cho các website đang có sẵn (chức năng thanh toán, QR code...) Quản trị hệ thống vps (VULTR), hosting, ... Setup hệ thống email marketing , sms marketing. Và thực hiện một số thủ thuật liên quan để đảm bảo SEO (VD như: Mask ip cho VPS). Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp .

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp và chứng chỉ/ xác nhận tham gia khóa đào :

Thành thạo PHP, Wordpress, HTML & CSS Ưu tiên ứng viên sử dụng được các ngôn ngữ khác như: Nodejs, Java, Java scripts, C++ Setup và tối ưu được VPS VULTR Có hiểu biết về bảo mật

2. Kinh nghiệm liên quan đến vị trí.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành IT hoặc các chuyên ngành liên quan khác. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm. Có khả năng làm việc nhóm, làm việc với từng cá nhân, làm việc độc lập Chủ động, thích ứng với thay đổi và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Có tinh thành trách nhiệm cao, chịu được áp lực .

Tại Công ty TNHH Megaboom Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Lương 12,000,000 VND/ tháng - 13,000,000 VND/ tháng, thương lượng khi phỏng . Lương tháng thứ 13, thưởng ngày Tết, lễ theo quy định.

2. Phát triển kỹ năng mềm

Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng tư duy & giải quyết vấn đề Kỹ năng coaching Kỹ năng lên kế hoạch & làm việc nhóm

3. Quyền lợi khác

Được phát triển kỹ năng mềm: Coaching, làm việc , etc Lộ trình thăng tiến cụ thể, rõ ràng và cơ hội làm việc trong môi trường năng .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Megaboom

