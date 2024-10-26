Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty CP Thời Trang 360 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa B&B, số 60 ngõ 850 đường Láng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Thực hiện kế hoạch mua hàng chi tiết cho hệ thống cửa hàng, kiểm soát hàng hóa theo tuần để có kế hoạch điều phối hàng phù hợp ( duy trì, châm thêm hàng, điều phối đi...).

- Theo dõi các chỉ số hàng hóa tổng quát trong quá trình bán hàng (nhập hàng, tung hàng, sell through,MOH..) trong mùa để tái sản xuất hàng, đề xuất giảm giá hàng bán chậm, dự báo tồn, đẩy tồn...

- Tạo/Hủy mã, import giá sản phẩm trên hệ thống, đặt hàng và theo dõi tiến độ về hàng để làm kế hoạch tung hàng.

- Theo dõi các chỉ số hàng hóa về chương trình sales hàng tuần, tháng, cuối mùa ( tỷ trọng hàng hóa tại cửa hàng, doanh thu, chiết khấu bộ phận,tỷ lệ đóng góp, sellthur của mỗi chương trình...).

- Xây dựng báo cáo kiểm soát và đánh giá hàng hóa cuối mùa làm cơ sơ phát triển mùa sau.

- Thực hiện báo cáo các chỉ số kinh doanh của hệ thống cửa hàng và nhân viên theo ngày, tuần, tháng, mùa, năm làm căn cứ đánh giá hiệu quả bao gồm: Doanh thu, kiểm soát chiết khấu, tỷ lệ đạt, tỷ lệ đóng góp, tăng trưởng, traffic, convert đơn hàng của cửa hàng, traffic, dự doán đạt target và P&L hệ thống.

- Phối hợp với phòng kinh doanh, team KHSX, thiết kế làm master plan mùa và giám sát thực hiện master plan mùa hàng năm.

- Thực hiện các báo báo phát sinh theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng trở lên các khối, ngành về kinh tế, marketing, quản trị

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, phân phối, bán lẻ.

- Tư duy sáng tạo, thích ứng nhanh với thay đổi,

- Kỹ năng lập kế hoạch, theo dõi, triển khai tại nhiều cửa hàng linh động,

- Kỹ năng trưng bày VM, mix&match sản phẩm...

Tại Công ty CP Thời Trang 360 Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 10 – 15tr/ tháng, thưởng lễ Tết.

- Thưởng theo hiệu quả công việc.

- Mua hàng chiết khấu cao tại hệ thống.

- Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Được trích ngân sách đi học nâng cao trình độ hàng năm.

- Tham gia các hoạt động Gala, Teambuilding, Party của công ty.

- Đóng BHXH đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thời Trang 360

