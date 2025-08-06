Tuyển Nhân viên Kế hoạch TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 93/95 Vũ Xuân Thiều, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm cho trung tâm.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn để tổng hợp nhu cầu, khối lượng công việc.

- Theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra và điều chỉnh khi cần thiết.

- Hỗ trợ công tác chuẩn bị hồ sơ cho đấu thầu, mời thầu

- Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến các nhiệm vụ.

- Tổng hợp, lập báo cáo tiến độ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, hoặc chuyên ngành có liên quan.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về công tác kế hoạch, đấu thầu, ngân sách

Tại TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ chế độ chính sách, phúc lợi theo quy định của Nhà nước.

- Thu nhập theo thỏa thuận.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính thứ 2 – thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC

