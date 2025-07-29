Tuyển Nhân viên Kế hoạch Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

I. Vai trò và trách nhiệm

• Phụ trách các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc và nội địa (bao gồm toàn bộ quá trình từ việc lập KH, phát triển trị trường, chính sách bán, công tác bán, vận hành, hậu bán);

• Phụ trách hệ thống văn bản (gồm form mẫu hợp đồng, biên bản, công văn) của bộ phận Charter;

• Phụ trách việc tổng hợp các nguồn số liệu đầu vào phục vụ công tác tính toán chi phí;

• Phụ trách các project mới phát sinh

II. Mô tả công việc

• Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình các thị trường được giao phụ trách cũng như nghiên cứu, phát triển các thị trường mới được giao

• Triển khai các chính sách bán, công tác bán tại thị trường mình phụ trách

• Kiểm tra nguồn lực, tính toán chi phí, xây dựng phương án giá, đàm phán, soạn hợp đồng và ký kết hợp đồng với các yêu cầu khả thi về mặt nguồn lực & giá bán

• Triển khai hợp đồng (các chuyến bay) tới các đơn vị liên quan, phối hợp với các đơn vị trong suốt quá trình điều hành (phối hợp KT trong công tác thu tiền, phối hợp BC trong công tác xuất vé, phối hợp SGO, FO trong suốt quá trình điều hành chuyến bay)

• Xây dựng hệ thống văn bản của bộ phận Charter

• Tổng hợp các nguồn số liệu phục vụ công tác tính toán chi phí