Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ Phần Upharma làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinh Quang Group, KĐT Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhập dữ liệu hàng hóa lên phần mềm công ty.

- Hỗ trợ điều phối hàng hóa trong hệ thống công ty.

- Hỗ trợ cài đặt Chương trình khuyến mại.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm; có kinh nghiệm là một lợi thế.

- Kỹ năng văn phòng thành thạo Word, Excel.

- Tốt nghiệp cao đẳng Kinh tế hoặc Dược trở lên.

Tại Công ty Cổ Phần Upharma Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương thỏa thuận, thưởng theo chính sách công ty.

• Lương tháng 13, hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định: BHXH, BHYT, nghỉ các ngày lễ trong năm theo quy định, đi du lịch, ...

• Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

• Môi trường làm việc ổn định.

• Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Upharma

