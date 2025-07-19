Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ Phần Upharma làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty Cổ Phần Upharma
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vinh Quang Group, KĐT Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nhập dữ liệu hàng hóa lên phần mềm công ty.
- Hỗ trợ điều phối hàng hóa trong hệ thống công ty.
- Hỗ trợ cài đặt Chương trình khuyến mại.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm; có kinh nghiệm là một lợi thế.
- Kỹ năng văn phòng thành thạo Word, Excel.
- Tốt nghiệp cao đẳng Kinh tế hoặc Dược trở lên.
Tại Công ty Cổ Phần Upharma Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức lương thỏa thuận, thưởng theo chính sách công ty.
• Lương tháng 13, hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định: BHXH, BHYT, nghỉ các ngày lễ trong năm theo quy định, đi du lịch, ...
• Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.
• Môi trường làm việc ổn định.
• Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Upharma
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
