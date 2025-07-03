Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯƠNG THUỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 91 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Thẩm tra dự toán, tổng dự toán, khối lượng, đơn giá các gói thầu được giao phụ trách;

- Thực hiện đàm phán, thương thảo, hoàn thiện các điều khoản hợp đồng;

- Nắm bắt và cập nhật kịp thời các quy định mới nhất về Xây dựng cơ bản của Nhà nước;

- Làm việc, giải trình với các đơn vị liên quan;

- Phối hợp với các Ban chỉ huy công trường xây dựng tiến độ, biện pháp, giá thành thi công thực tế, kế hoạch sản lượng, kế hoạch doanh thu, kế hoạch thu hồi vốn. Theo dõi tổng sản lượng thực hiện, doanh thu thực hiện, lập báo cáo hàng tháng, quý, năm;

- Kiểm tra quá trình triển khai thi công tại các công trình;công việc.

- Theo dõi, đôn đốc các bộ phận liên quan phát hành các hồ sơ, tài liệu theo nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BLĐ.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: có 3 năm làm ở bộ phận Kế hoạch- Kỹ thuật của các công ty xây dựng.

- Kỹ năng:

Lập kế hoạch thi công các công trình

Xử lý tình huống tốt, nhanh nhạy.

Lập Biện pháp thi công thực tế, tiến độ.

Thành thạo AutoCAD, MS Project ; bộ Office, tin học văn phòng.

Kỹ năng đàm phán cơ bản.

- Giao tiếp, thuyết trình tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯƠNG THUỶ Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 15 -18tr/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

-Chế độ phúc lợi đầy đủ.

-Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

-Thưởng lương tháng 13, thưởng cuối năm tuỳ theo kết quả kinh doanh và đánh giá hiệu quả

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯƠNG THUỶ

