Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Kiểm soát các hoạt động liên quan đến khách hàng:

Kiểm soát hoạt động kinh doanh tại cửa hàng, đảm bảo chỉ tiêu doanh thu.

Phối hợp xây dựng, quảng bá thương hiệu.

Đảm bảo thực hiện các chương trình dịch vụ khách hàng/chăm sóc khách hàng; xử lý khiếu nại.

Quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm tại cửa hàng.

Quản lý nhân sự:

Theo dõi và lên kế hoạch đề xuất tuyển dụng nhân sự.

Xây dựng lộ trình đào tạo, thực hiện huấn luyện tại điểm, đánh giá kết quả đào tạo nhân sự tại cửa hàng.

Quản lý, sắp xếp lịch làm việc của nhân viên.

Thực hiện công tác khen thưởng, xử phạt khích lệ nhân viên, trao đổi và truyền cảm hứng cho nhân viên.

Kiểm soát tài chính:

Kiểm soát doanh thu theo ca, tiền hàng theo ngày.

Quản lý, kiểm soát quỹ chi tiêu.

Quản lý chứng từ, giấy tờ, hóa đơn của Cửa hàng.

Kiểm soát hàng hóa:

Đặt hàng hóa từ kho tổng, nhà cung cấp.

Kiểm soát việc nhập, xuất hàng hóa tại cửa hàng.

Giải trình chênh lệch (nếu có) định kỳ theo lịch.

Theo dõi, kiểm soát chi phí hàng hóa.

Quản lý vận hành cửa hàng:

Kiểm soát số lượng, chất lượng của cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, tài sản cố định tại cửa hàng.

Kiểm soát các vấn đề kỹ thuật, thông tin kịp thời tới các bộ phận để được hỗ trợ xử lý, đảm bảo dịch vụ, vận hành tại cửa hàng.

Quản lý kiểm soát tiêu chuẩn vận hành tại cửa hàng thông qua checklist ngày, checklist tuần; thực hiện IC, QA chấm chéo trên hệ thống.

Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên ở vị trí Trưởng ca hoặc Quản lý cửa hàng.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng đàm phán và thuyết phục, xử lý tình huống.

Kỹ năng sắp xếp công việc và phát triển đội, nhóm.

Có tư duy hướng khách hàng làm trung tâm.

Lương thỏa thuận theo năng lực + Lương doanh thu.

Thưởng doanh thu khi đạt target, thưởng tháng lương thứ 13.

Các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép năm theo quy định của Nhà nước.

Chế độ ưu đãi khi sử dụng sản phẩm của thương hiệu.

Được tham gia các khoá đào tạo dịch vụ, pha chế, kỹ năng mềm... miễn phí.

Tham gia teambuilding, party theo quy định của công ty.

Quà tặng của công ty vào các dịp Lễ, Tết theo quy định.

