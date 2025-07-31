Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech
Ngày đăng tuyển: 31/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, tòa Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Công việc chuyên môn
• Lập mục tiêu, kế hoạch kinh doanh theo Năm …
• Đàm phán, thương thảo hợp đồng và phát triển quan hệ với các Chủ đầu tư, Ban Quản lý, các đối tác, khách hàng… các Dự án Xây lắp Trạm & Đường dây Điện.
• Khai thác thị trường, tìm kiếm các Dự án để đấu thầu, ký Hợp đồng, kiếm việc về cho công ty, hoàn thành mục tiêu Kế hoạch Kinh doanh đã lập ra và được phê duyệt.
• Lập PAKD, bảo vệ các PAKD trước khi ký Hợp đồng.
2. Công tác Triển khai Dự án:
• Lập tiến độ và kế hoạch triển khai cho dự án.
• Báo cáo cụ thể tình hình hàng hoá của các dự án lên Ban lãnh đạo Công ty để có các phương án kịp thời, đảm bảo tiến độ.
3. Công tác hồ sơ, thanh quyết toán
3.1 Chỉ đạo việc làm hồ sơ thanh toán giai đoạn.
- Làm hồ sơ thanh toán giai đoạn (khối lượng & giá trị) với Chủ đầu tư.
- Đề nghị thanh toán phần giá trị khối lượng công việc hoàn thành (căn cứ vào điều kiện thanh toán của hợp đồng).
- Chuyển hồ sơ thanh toán cho chủ đầu tư và cùng các bộ phận có liên quan đôn đốc việc thanh toán đó.
3.2 Chỉ đạo việc làm hồ sơ quyết toán công trình.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 5, tòa Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

