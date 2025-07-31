Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

1. Công việc chuyên môn

• Lập mục tiêu, kế hoạch kinh doanh theo Năm …

• Đàm phán, thương thảo hợp đồng và phát triển quan hệ với các Chủ đầu tư, Ban Quản lý, các đối tác, khách hàng… các Dự án Xây lắp Trạm & Đường dây Điện.

• Khai thác thị trường, tìm kiếm các Dự án để đấu thầu, ký Hợp đồng, kiếm việc về cho công ty, hoàn thành mục tiêu Kế hoạch Kinh doanh đã lập ra và được phê duyệt.

• Lập PAKD, bảo vệ các PAKD trước khi ký Hợp đồng.

2. Công tác Triển khai Dự án:

• Lập tiến độ và kế hoạch triển khai cho dự án.

• Báo cáo cụ thể tình hình hàng hoá của các dự án lên Ban lãnh đạo Công ty để có các phương án kịp thời, đảm bảo tiến độ.

3. Công tác hồ sơ, thanh quyết toán

3.1 Chỉ đạo việc làm hồ sơ thanh toán giai đoạn.

- Làm hồ sơ thanh toán giai đoạn (khối lượng & giá trị) với Chủ đầu tư.

- Đề nghị thanh toán phần giá trị khối lượng công việc hoàn thành (căn cứ vào điều kiện thanh toán của hợp đồng).

- Chuyển hồ sơ thanh toán cho chủ đầu tư và cùng các bộ phận có liên quan đôn đốc việc thanh toán đó.

3.2 Chỉ đạo việc làm hồ sơ quyết toán công trình.