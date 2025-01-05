Tuyển Nhân viên Kế hoạch Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM làm việc tại Quảng Bình thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên Kế hoạch Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM làm việc tại Quảng Bình thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM
Ngày đăng tuyển: 05/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM

Nhân viên Kế hoạch

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Bình:

- Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1,Quảng Bình, Huyện Quang Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

· Lập biện pháp thi công công trình;
· Chỉ đạo kỹ thuật hiện trường; Lập nhật ký thi công hàng ngày;
· Lập kế hoạch công việc theo ngày, tuần cho đội công nhân hoặc đội thi công theo tiến độ công trình. Lập phiếu giao việc;
· Trực tiếp quản lý đội công nhân, ra kế hoạch về số nhân công theo tiến độ công trình;
· Chịu trách nhiệm kỹ thuật, tiến độ về phần việc được giao;
· Lập và nghiệm thu hợp đồng giao khoán nhân công;
· Nghiệm thu khối lượng, chất lượng nội bộ, tổng thầu và chủ đầu tư;
· Bóc tách khối lượng vật tư, kiểm soát khối lượng công việc, vật tư ngoài công trường. Kết hợp với cán bộ vật tư ra kế hoạch vật tư chuẩn bị cho lắp đặt;
· Kết hợp với cán bộ làm hồ sơ chất lượng hoàn thiện hồ sơ;
· Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
· Trình độ: Đại học trở lên
· Chuyên môn: Kỹ sư điện, điện tử, tự động hóa
· Kinh nghiệm: 2 năm làm việc giám sát tại công trường. Ưu tiên có kinh nghiệm giám sát trong lĩnh vực PCCC.
· Kỹ năng: Vi tính văn phòng, Autocad, Tiếng Anh kỹ thuật, ưu tiên giao tiếp tiếng Anh khá
· Khả năng: Làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm cao.
· Đi làm ngay hoặc sớm nhất có thể
Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Điện / Điện tử / Điện lạnh
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Quảng Bình

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Trình độ: Đại học trở lên
· Chuyên môn: Kỹ sư điện, điện tử, tự động hóa
· Kinh nghiệm: 2 năm làm việc giám sát tại công trường. Ưu tiên có kinh nghiệm giám sát trong lĩnh vực PCCC.
· Kỹ năng: Vi tính văn phòng, Autocad, Tiếng Anh kỹ thuật, ưu tiên giao tiếp tiếng Anh khá
· Khả năng: Làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm cao.
· Đi làm ngay hoặc sớm nhất có thể

Tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM

Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 84 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

