Tuyển Nhân viên Kế hoạch Chi nhánh Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long tại TP.HCM làm việc tại Quảng Bình thu nhập 25 - 30 Triệu

· Lập biện pháp thi công công trình;

· Chỉ đạo kỹ thuật hiện trường; Lập nhật ký thi công hàng ngày;

· Lập kế hoạch công việc theo ngày, tuần cho đội công nhân hoặc đội thi công theo tiến độ công trình. Lập phiếu giao việc;

· Trực tiếp quản lý đội công nhân, ra kế hoạch về số nhân công theo tiến độ công trình;

· Chịu trách nhiệm kỹ thuật, tiến độ về phần việc được giao;

· Lập và nghiệm thu hợp đồng giao khoán nhân công;

· Nghiệm thu khối lượng, chất lượng nội bộ, tổng thầu và chủ đầu tư;

· Bóc tách khối lượng vật tư, kiểm soát khối lượng công việc, vật tư ngoài công trường. Kết hợp với cán bộ vật tư ra kế hoạch vật tư chuẩn bị cho lắp đặt;

· Kết hợp với cán bộ làm hồ sơ chất lượng hoàn thiện hồ sơ;

· Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

· Trình độ: Đại học trở lên

· Chuyên môn: Kỹ sư điện, điện tử, tự động hóa

· Kinh nghiệm: 2 năm làm việc giám sát tại công trường. Ưu tiên có kinh nghiệm giám sát trong lĩnh vực PCCC.

· Kỹ năng: Vi tính văn phòng, Autocad, Tiếng Anh kỹ thuật, ưu tiên giao tiếp tiếng Anh khá

· Khả năng: Làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm cao.

· Đi làm ngay hoặc sớm nhất có thể

Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Điện / Điện tử / Điện lạnh

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Quảng Bình