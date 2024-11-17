Tuyển Kế toán Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

- Nhập, xuất hàng hóa theo phiếu nhà cung cấp và phiếu xuất kho

- Kiểm tra, bóc tách vật tư theo định mức được đào tạo

- Cuối tháng Kiểm soát, đối chiếu hàng số lượng hàng tồn kho với thủ kho

- Xử lý các công việc giấy tờ chung công ty và bộ phận kế toán

- Phối hợp với các phòng ban để tổ chức,thực hiện các công việc theo quy định Công ty.

- Chi tiết hơn nữa được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.