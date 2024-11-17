Tuyển Kế toán Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Nhập, xuất hàng hóa theo phiếu nhà cung cấp và phiếu xuất kho
- Kiểm tra, bóc tách vật tư theo định mức được đào tạo
- Cuối tháng Kiểm soát, đối chiếu hàng số lượng hàng tồn kho với thủ kho
- Xử lý các công việc giấy tờ chung công ty và bộ phận kế toán
- Phối hợp với các phòng ban để tổ chức,thực hiện các công việc theo quy định Công ty.
- Chi tiết hơn nữa được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm
- Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, cầu tiến và ý thức kỷ luật tốt.
- Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt.
- Ưu tiên các ứng viên mong muốn tìm công việc gắn bó lâu dài.
Tại Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
