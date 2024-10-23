Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LOGISTICS SINOVITRANS TẠI HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 13 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LOGISTICS SINOVITRANS TẠI HẢI PHÒNG
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LOGISTICS SINOVITRANS TẠI HẢI PHÒNG

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Phòng 616 Tòa Td business center lô 20A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Tra cứu mã hs
Hỗ trợ các bộ phận trong công ty thông quan cho lô hàng: kiểm tra chuyên ngành, giấy phép, tiền thuế, thủ tục giải quyết những phát sinh kèm theo.
Xử lý công việc hiện trường, cơ quan hải quan, cơ quan ban ngành, kho bãi khách hàng cho đến khi thông quan hàng hóa
- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm khai báo hải quan điện tử, khai CO (E-CUS, VNACCS/VCIS, ECOSYS, COMIS)
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
- Ưu tiên tuyển nam
- Sử dụng thành thạo word, excel
- Tiếng Anh đọc hiểu, email
- Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận
- Đi công tác nếu có yêu cầu (Có trợ cấp công tác riêng)

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LOGISTICS SINOVITRANS TẠI HẢI PHÒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tết, sinh nhật, các ngày lễ,... Lương thưởng tháng 13, 14, 15. Được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT,...). Trợ cấp tiền xăng xe, ăn trưa. Ứng viên được hỗ trợ đầy đủ các thiết bị trong công việc (Laptop, chuột, văn phòng phẩm,...) Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LOGISTICS SINOVITRANS TẠI HẢI PHÒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LOGISTICS SINOVITRANS TẠI HẢI PHÒNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 616, TD Business Center Lô 20A, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng

