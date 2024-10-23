Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LOGISTICS SINOVITRANS TẠI HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Phòng 616 Tòa Td business center lô 20A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Tra cứu mã hs

Hỗ trợ các bộ phận trong công ty thông quan cho lô hàng: kiểm tra chuyên ngành, giấy phép, tiền thuế, thủ tục giải quyết những phát sinh kèm theo.

Xử lý công việc hiện trường, cơ quan hải quan, cơ quan ban ngành, kho bãi khách hàng cho đến khi thông quan hàng hóa

- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm khai báo hải quan điện tử, khai CO (E-CUS, VNACCS/VCIS, ECOSYS, COMIS)

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

- Ưu tiên tuyển nam

- Sử dụng thành thạo word, excel

- Tiếng Anh đọc hiểu, email

- Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận

- Đi công tác nếu có yêu cầu (Có trợ cấp công tác riêng)

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LOGISTICS SINOVITRANS TẠI HẢI PHÒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tết, sinh nhật, các ngày lễ,... Lương thưởng tháng 13, 14, 15. Được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT,...). Trợ cấp tiền xăng xe, ăn trưa. Ứng viên được hỗ trợ đầy đủ các thiết bị trong công việc (Laptop, chuột, văn phòng phẩm,...) Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Thưởng tết, sinh nhật, các ngày lễ,...

Lương thưởng tháng 13, 14, 15.

Được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT,...).

Trợ cấp tiền xăng xe, ăn trưa.

Ứng viên được hỗ trợ đầy đủ các thiết bị trong công việc (Laptop, chuột, văn phòng phẩm,...)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LOGISTICS SINOVITRANS TẠI HẢI PHÒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin