Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY CỔ PHẦN TENON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: I02 L08, Khu A An Phú, KĐT Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

Nhập – Xuất hàng hóa tại kho.

Hỗ trợ kinh doanh xuất hàng, gửi hàng, giải quyết các vấn đề đổi trả hàng hóa.

Vận chuyển, gửi hàng hóa cho khách tại tỉnh : đặt xe máy, ô tô, bàn giao hàng cho đơn vị vận chuyển.

Kiểm kê hàng hóa định kỳ theo quy định.

Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của Quản lý bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Nam, dưới 35 tuổi, sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhiệt tình, chịu khó.

Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm.

Sử dụng tin học văn phòng cơ bản. (nếu không biết sẽ được đào tạo).

Được đào tạo bài bản đến khi thành thạo công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TENON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 VNĐ – 8.000.000VNĐ.

Làm việc giờ hành chính 8h – 17h, từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

Phụ cấp: Ăn trưa 30.000đ/ngày.

Thử việc: 1 – 2 tháng tuỳ hiệu quả công việc.

Môi trường năng động, vui vẻ, team building, Du lịch cùng công ty định kỳ.

Lương tháng thứ 13, thưởng lễ, tết, hiếu, hỷ, sinh nhật theo quy định của công ty.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TENON VIỆT NAM

