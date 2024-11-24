Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY CỔ PHẦN TENON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TENON VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TENON VIỆT NAM

Công nghệ cao

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TENON VIỆT NAM

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: I02 L08, Khu A An Phú, KĐT Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Nhập – Xuất hàng hóa tại kho.
Hỗ trợ kinh doanh xuất hàng, gửi hàng, giải quyết các vấn đề đổi trả hàng hóa.
Vận chuyển, gửi hàng hóa cho khách tại tỉnh : đặt xe máy, ô tô, bàn giao hàng cho đơn vị vận chuyển.
Kiểm kê hàng hóa định kỳ theo quy định.
Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của Quản lý bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, dưới 35 tuổi, sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhiệt tình, chịu khó.
Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm.
Sử dụng tin học văn phòng cơ bản. (nếu không biết sẽ được đào tạo).
Được đào tạo bài bản đến khi thành thạo công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TENON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 VNĐ – 8.000.000VNĐ.
Làm việc giờ hành chính 8h – 17h, từ thứ 2 đến sáng thứ 7.
Phụ cấp: Ăn trưa 30.000đ/ngày.
Thử việc: 1 – 2 tháng tuỳ hiệu quả công việc.
Môi trường năng động, vui vẻ, team building, Du lịch cùng công ty định kỳ.
Lương tháng thứ 13, thưởng lễ, tết, hiếu, hỷ, sinh nhật theo quy định của công ty.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TENON VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TENON VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số I02 L08 Khu A An Phú, KĐT Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

