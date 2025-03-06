Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH RECHIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH RECHIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH RECHIC
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công Ty TNHH RECHIC

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty TNHH RECHIC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 480F Cao Thắng, P.12 Quận 10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với bộ phận Sale, Kho hàng để xử lý và đóng gói đơn hàng: online, website, TMĐT...
Quản lý, điều phối, giám sát công việc vận hành đơn hàng đúng tiến độ
Trực tiếp lập báo cáo cho cấp trên các chỉ số vận hành theo KPIs
Chịu trách nhiệm xử lý các về vấn đề của đơn hàng (Chất lượng, Thời gian vận chuyển, tình trạng đơn hàng...) từ bộ phận Sale, CSKH, Kho hàng.
Đề xuất xây dựng và cập nhật quy trình vận chuyển và quản lý đối tác vận chuyển để đảm bảo vận hành ổn định và hiệu quả.
Quản lý đối soát tình trạng đơn hàng ngày/tuần/tháng.
Kiểm kho và báo cáo định kỳ khi có yêu cầu (hàng ngày/tuần/tháng), đảm bảo các chỉ số kiểm kê trong mức cho phép.
Hỗ trợ cấp quản lý trong việc thiết lập các quy trình liên quan đến hoạt động của bộ phận.
Đảm bảo các yêu cầu công việc từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng quản lý đội nhóm tốt;
Có khả năng đánh giá và phân tích số liệu;
Hiểu biết về cách thức vận hành của hệ thống TMĐT, online.
Có tư duy logic;
Khả năng đề xuất giải pháp và ra quyết định;
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt;
Nhanh nhẹn, trung thực, bao quát, chủ động và có trách nhiệm.

Tại Công Ty TNHH RECHIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000
Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Các chế độ phúc lợi (BHXH, BHYT, thưởng ngày lễ, Tết, Teambuilding...) theo chính sách của công ty
Review lương định kỳ theo năng lực và hiệu quả công việc
Thời gian làm việc: 8h30 - 18h ( Thứ 2 - Chủ Nhật, nghỉ 1 ngày trong tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH RECHIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH RECHIC

Công Ty TNHH RECHIC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 339/47 Lê Văn Sỹ, P13, Q3, TpHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

