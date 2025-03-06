Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH RECHIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 480F Cao Thắng, P.12 Quận 10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với bộ phận Sale, Kho hàng để xử lý và đóng gói đơn hàng: online, website, TMĐT...

Quản lý, điều phối, giám sát công việc vận hành đơn hàng đúng tiến độ

Trực tiếp lập báo cáo cho cấp trên các chỉ số vận hành theo KPIs

Chịu trách nhiệm xử lý các về vấn đề của đơn hàng (Chất lượng, Thời gian vận chuyển, tình trạng đơn hàng...) từ bộ phận Sale, CSKH, Kho hàng.

Đề xuất xây dựng và cập nhật quy trình vận chuyển và quản lý đối tác vận chuyển để đảm bảo vận hành ổn định và hiệu quả.

Quản lý đối soát tình trạng đơn hàng ngày/tuần/tháng.

Kiểm kho và báo cáo định kỳ khi có yêu cầu (hàng ngày/tuần/tháng), đảm bảo các chỉ số kiểm kê trong mức cho phép.

Hỗ trợ cấp quản lý trong việc thiết lập các quy trình liên quan đến hoạt động của bộ phận.

Đảm bảo các yêu cầu công việc từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng quản lý đội nhóm tốt;

Có khả năng đánh giá và phân tích số liệu;

Hiểu biết về cách thức vận hành của hệ thống TMĐT, online.

Có tư duy logic;

Khả năng đề xuất giải pháp và ra quyết định;

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt;

Nhanh nhẹn, trung thực, bao quát, chủ động và có trách nhiệm.

Tại Công Ty TNHH RECHIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000

Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Các chế độ phúc lợi (BHXH, BHYT, thưởng ngày lễ, Tết, Teambuilding...) theo chính sách của công ty

Review lương định kỳ theo năng lực và hiệu quả công việc

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h ( Thứ 2 - Chủ Nhật, nghỉ 1 ngày trong tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH RECHIC

