Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần tập đoàn Vmed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed
- Hồ Chí Minh: Tô Hiến Thành, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển hàng hóa theo đúng yêu cầu. Kiểm tra hàng hóa xuất nhập tồn.
- Soạn hàng theo đơn yêu cầu. Nhập xuất hàng hóa theo qui định.
-Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hằng ngày và bảo đảm tất cả hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu. Nếu số lượng hàng hóa xuất/nhập biến động, phải đề xuất lên cấp quản lý.
- Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa
- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, lưu trữ và đối chiếu chứng từ.
- Thực hiện dán tem – nhãn phụ theo quy định công ty sau khi nhập kho hàng hóa.
- Vệ sinh, kiểm tra lại nhãn– tem hợp quy và chất lượng hàng hóa trước khi đóng gói.
- Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dể tìm kiếm
- Chuẩn bị các chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng hóa.
- Đảm bảo về tiêu chuẩn an toàn, an ninh và vệ sinh trong hệ thống kho.
- Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: Có từ 2 năm kinh nghiệm nhân viên kho
- Microsoft Office: thành thạo Excel
- Kỹ năng: Tổ chức công việc, Làm việc độc lập / làm việc theo nhóm
- Tính cách: cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích kỹ thuật
- Ưu tiên: Nam, nhà gần kho
Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia bảo hiểm theo quy định của nhà nước
- Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe từ thời điểm thử việc
- 14 phép/năm
- Tham gia các hoạt động team building, du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
