Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần tập đoàn Vmed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tô Hiến Thành, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển hàng hóa theo đúng yêu cầu. Kiểm tra hàng hóa xuất nhập tồn.

- Soạn hàng theo đơn yêu cầu. Nhập xuất hàng hóa theo qui định.

-Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hằng ngày và bảo đảm tất cả hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu. Nếu số lượng hàng hóa xuất/nhập biến động, phải đề xuất lên cấp quản lý.

- Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa

- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, lưu trữ và đối chiếu chứng từ.

- Thực hiện dán tem – nhãn phụ theo quy định công ty sau khi nhập kho hàng hóa.

- Vệ sinh, kiểm tra lại nhãn– tem hợp quy và chất lượng hàng hóa trước khi đóng gói.

- Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dể tìm kiếm

- Chuẩn bị các chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng hóa.

- Đảm bảo về tiêu chuẩn an toàn, an ninh và vệ sinh trong hệ thống kho.

- Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: trình độ Cao đẳng trở lên

- Kinh nghiệm: Có từ 2 năm kinh nghiệm nhân viên kho

- Microsoft Office: thành thạo Excel

- Kỹ năng: Tổ chức công việc, Làm việc độc lập / làm việc theo nhóm

- Tính cách: cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích kỹ thuật

- Ưu tiên: Nam, nhà gần kho

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng các ngày lễ lớn, lương tháng thứ 13

- Tham gia bảo hiểm theo quy định của nhà nước

- Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe từ thời điểm thử việc

- 14 phép/năm

- Tham gia các hoạt động team building, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Vmed

