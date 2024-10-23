Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGÀN THÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 77/4 Đào sư tích. Phước kiển. Nhà bè. Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa nhập kho. Xếp dỡ, sắp xếp hàng hóa trong kho theo quy định của công ty. Kiểm tra, đóng gói hàng hóa theo đơn hàng của khách hàng. Phát hàng cho khách hàng theo đơn hàng. Quản lý, kiểm kê hàng hóa trong kho. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý kho.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ. Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kho bãi, bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGÀN THÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí do công ty tổ chức. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGÀN THÔNG

