Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ESTRON VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô III - 26, Nhóm CN III, Đường 19/5A, Khu CN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng ngày. Kiểm tra chứng từ yêu cầu nhập/xuất theo đúng quy định. Quản lý hàng hóa trong kho. Theo dõi an toàn và theo dõi các mặt hàng có hạn sử dụng. Thực hiện dự trù và đặt hàng theo kế hoạch và nhu cầu sản xuất. Sắp xếp hàng hóa trong kho theo sơ đồ kho hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Phân loại ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. Thực hiện kiểm kê định kỳ và lập các báo cáo theo quy định. Lưu trữ chứng từ và chuyển cho các bộ phận mua hàng, kế toán và xuất nhập khẩu theo quy định.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp và trình độ học vấn: từ Cao đẳng trở lên.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm cùng lĩnh vực, ưu tiên có kinh nghiệm thủ kho/ kế toán kho.

Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và chủ động

Chăm chỉ, chịu khó, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH ESTRON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần Tiền ăn: 30.000đ/ngày. BHXH, BH tai nạn 24/24: Khi vào chính thức. Phép năm: 13 ngày (nghỉ phép 25/12) Tham gia Bảo hiểm sức khỏe cao cấp khi đủ điều kiện. Trợ cấp còn nhỏ dưới 6 tuổi Lương tháng 13, thưởng cuối năm, nâng lương hàng năm, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ESTRON VIỆT NAM

