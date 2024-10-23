Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ESTRON VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH ESTRON VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY TNHH ESTRON VIỆT NAM

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH ESTRON VIỆT NAM

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô III

- 26, Nhóm CN III, Đường 19/5A, Khu CN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng ngày.
Kiểm tra chứng từ yêu cầu nhập/xuất theo đúng quy định.
Quản lý hàng hóa trong kho.
Theo dõi an toàn và theo dõi các mặt hàng có hạn sử dụng.
Thực hiện dự trù và đặt hàng theo kế hoạch và nhu cầu sản xuất.
Sắp xếp hàng hóa trong kho theo sơ đồ kho hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Phân loại ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ.
Thực hiện kiểm kê định kỳ và lập các báo cáo theo quy định.
Lưu trữ chứng từ và chuyển cho các bộ phận mua hàng, kế toán và xuất nhập khẩu theo quy định.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp và trình độ học vấn: từ Cao đẳng trở lên.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm cùng lĩnh vực, ưu tiên có kinh nghiệm thủ kho/ kế toán kho.
Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và chủ động
Chăm chỉ, chịu khó, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH ESTRON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần Tiền ăn: 30.000đ/ngày. BHXH, BH tai nạn 24/24: Khi vào chính thức. Phép năm: 13 ngày (nghỉ phép 25/12) Tham gia Bảo hiểm sức khỏe cao cấp khi đủ điều kiện. Trợ cấp còn nhỏ dưới 6 tuổi Lương tháng 13, thưởng cuối năm, nâng lương hàng năm, du lịch hàng năm.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần
Tiền ăn: 30.000đ/ngày.
BHXH, BH tai nạn 24/24: Khi vào chính thức.
Phép năm: 13 ngày (nghỉ phép 25/12)
Tham gia Bảo hiểm sức khỏe cao cấp khi đủ điều kiện.
Trợ cấp còn nhỏ dưới 6 tuổi
Lương tháng 13, thưởng cuối năm, nâng lương hàng năm, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ESTRON VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ESTRON VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ESTRON VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô III-26, Nhóm CN III, Đường 19/5A, Khu CN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

