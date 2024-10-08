Tuyển Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Co., Ltd)
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Co., Ltd)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Viwaseen số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch kiểm thử dựa trên kế hoạch phát triển của dự án. Viết kịch bản kiểm thử theo tài liệu phân tích yêu cầu và tài liệu thiết kế. Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử. Thực hiện kiểm thử theo tính năng, hiệu năng của sản phẩm. Tái tạo lỗi, kiểm soát lỗi, theo dõi kết quả kiểm thử để đảm bảo chất lượng của dự án. Tổng hợp kết quả kiểm thử cho nhóm phát triển và khách hàng. Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm. Nghiên cứu các công cụ mới phục vụ công việc: tool test, tool hỗ trợ công việc.
Lập kế hoạch kiểm thử dựa trên kế hoạch phát triển của dự án.
Viết kịch bản kiểm thử theo tài liệu phân tích yêu cầu và tài liệu thiết kế.
Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử.
Thực hiện kiểm thử theo tính năng, hiệu năng của sản phẩm.
Tái tạo lỗi, kiểm soát lỗi, theo dõi kết quả kiểm thử để đảm bảo chất lượng của dự án.
Tổng hợp kết quả kiểm thử cho nhóm phát triển và khách hàng.
Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.
Nghiên cứu các công cụ mới phục vụ công việc: tool test, tool hỗ trợ công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin. Có tối thiểu 2-4 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm. Có kinh nghiệm test mobile app là một lợi thế. Có kinh nghiệm lập test plan, test case, tạo data test và hiểu về cơ sở dữ liệu. Có thể viết các câu lệnh SQL để test dữ liệu. Có kinh nghiệm sử dụng tool liên quan đến kiểm thử (performance test, automation test) là một lợi thế. Có kinh nghiệm sử dụng tool theo dõi lỗi: Redmine, Jira... Có khả năng đọc hiểu và viết các tài liệu dự án bằng Tiếng Anh là một lợi thế Có quan điểm tốt về chất lượng phần mềm. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin.
Có tối thiểu 2-4 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm.
Có kinh nghiệm test mobile app là một lợi thế.
Có kinh nghiệm lập test plan, test case, tạo data test và hiểu về cơ sở dữ liệu. Có thể viết các câu lệnh SQL để test dữ liệu.
Có kinh nghiệm sử dụng tool liên quan đến kiểm thử (performance test, automation test) là một lợi thế.
Có kinh nghiệm sử dụng tool theo dõi lỗi: Redmine, Jira...
Có khả năng đọc hiểu và viết các tài liệu dự án bằng Tiếng Anh là một lợi thế
Có quan điểm tốt về chất lượng phần mềm.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Co., Ltd) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh tùy theo năng lực cá nhân. Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13. Tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn công nghệ và kỹ năng làm việc. Cơ hội thăng tiến nhanh lên các vị trí quản lý. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam. Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.
Thu nhập cạnh tranh tùy theo năng lực cá nhân.
Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13.
Tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn công nghệ và kỹ năng làm việc.
Cơ hội thăng tiến nhanh lên các vị trí quản lý.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam.
Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Co., Ltd)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Co., Ltd)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà Diamond Flower (HANDICO 6), 48 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

