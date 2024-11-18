Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 25 Triệu

Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel

Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 204 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

- Chủ động tìm kiếm phát triển khách hàng tiềm năng, xây dựng chương trình và báo giá tour.
- Chăm sóc khách hàng từ Data Công ty phân bổ xuống
- Tư vấn bán combo, tour và các dịch vụ Công ty cung cấp: Tour ghép; Tour đoàn; Dịch vụ visa hộ chiếu; Dịch vụ đặt xe; Đặt phòng khách sạn; Visa hộ chiếu...
- Kết hợp với bộ phận điều hành để thực hiện các dịch vụ đã cam kết với khách hàng
- Liên kết với một số tổ chức, hội nghị khách hàng nhằm đẩy mạnh thương hiệu, dịch vụ của công ty
- Tổng kết và báo cáo doanh số theo từng tháng
- Sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh khác và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/ Nữ, từ 24 – 32 tuổi
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH, ưu tiên chuyên ngành du lịch, dịch vụ hoặc các ngành liên quan
- Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm sale tour du lịch nội địa - quốc tế
- Có laptop cá nhân
- Có khả năng làm việc nhóm và độc lập, nhanh nhẹn, ham học hỏi
- Có khả năng thuyết phục khách hàng và đàm phán với đối tác
- Đam mê và hiểu biết về du lịch

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Lương – thưởng:
+ Lương: 6 – 8 triệu/tháng + 10 - 15% lợi nhuận (Thu nhập từ 25 triệu/tháng)
+ Thưởng chuyên cần: 500.000 vnđ/tháng (đi làm đầy đủ, đúng giờ)
+ Phụ cấp ăn trưa 30.000đ/ngày, xăng xe điện thoại 300k/tháng (dành cho nhân viên chính thức)
+ Thưởng hiệu suất công việc hàng tháng
+ Thưởng nóng khi đạt được kết quả kinh doanh vượt trội
+ Quy trình làm việc bài bản, chuyên nghiệp, sử dụng nhiều nền tảng online
+ Lương tháng 13 theo quy đinh, Thưởng tháng, Thưởng Best Seller Qúy, Thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động kinh doanh
+ Thưởng Lễ Tết theo quy định
Phúc lợi:
+ Phúc lợi: Thưởng 20/10, 8/3, Sinh nhật, 1/6 cho các bạn có con nhỏ, Qùa trung thu
+ Chính sách cho Lao động nữ có con nhỏ dưới 2 tuổi
+ Du lịch hàng năm, tham gia Famtrip khảo sát tour - tuyến mới
+ Được hỗ trợ chi phí chơi các môn thể thao như chơi bóng pickleball, cầu lông,….
+ Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Đào tạo & phát triển
+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp theo năng lực
+ Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, phát huy hết khả năng của mình trong công việc + Được tham gia đào tạo nội bộ và được các chuyên gia từ Công ty mời về
Thời gian làm việc
+ Từ Thứ 2 đến hết Thứ 6 hàng tuần: 8H30 – 17H30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng)
+ Nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 144- C1 Quỳnh Lôi và số 10, ngách 107/23 Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

