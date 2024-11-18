Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 204 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

- Chủ động tìm kiếm phát triển khách hàng tiềm năng, xây dựng chương trình và báo giá tour.

- Chăm sóc khách hàng từ Data Công ty phân bổ xuống

- Tư vấn bán combo, tour và các dịch vụ Công ty cung cấp: Tour ghép; Tour đoàn; Dịch vụ visa hộ chiếu; Dịch vụ đặt xe; Đặt phòng khách sạn; Visa hộ chiếu...

- Kết hợp với bộ phận điều hành để thực hiện các dịch vụ đã cam kết với khách hàng

- Liên kết với một số tổ chức, hội nghị khách hàng nhằm đẩy mạnh thương hiệu, dịch vụ của công ty

- Tổng kết và báo cáo doanh số theo từng tháng

- Sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh khác và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/ Nữ, từ 24 – 32 tuổi

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH, ưu tiên chuyên ngành du lịch, dịch vụ hoặc các ngành liên quan

- Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm sale tour du lịch nội địa - quốc tế

- Có laptop cá nhân

- Có khả năng làm việc nhóm và độc lập, nhanh nhẹn, ham học hỏi

- Có khả năng thuyết phục khách hàng và đàm phán với đối tác

- Đam mê và hiểu biết về du lịch

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Lương – thưởng:

+ Lương: 6 – 8 triệu/tháng + 10 - 15% lợi nhuận (Thu nhập từ 25 triệu/tháng)

+ Thưởng chuyên cần: 500.000 vnđ/tháng (đi làm đầy đủ, đúng giờ)

+ Phụ cấp ăn trưa 30.000đ/ngày, xăng xe điện thoại 300k/tháng (dành cho nhân viên chính thức)

+ Thưởng hiệu suất công việc hàng tháng

+ Thưởng nóng khi đạt được kết quả kinh doanh vượt trội

+ Quy trình làm việc bài bản, chuyên nghiệp, sử dụng nhiều nền tảng online

+ Lương tháng 13 theo quy đinh, Thưởng tháng, Thưởng Best Seller Qúy, Thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động kinh doanh

+ Thưởng Lễ Tết theo quy định

Phúc lợi:

+ Phúc lợi: Thưởng 20/10, 8/3, Sinh nhật, 1/6 cho các bạn có con nhỏ, Qùa trung thu

+ Chính sách cho Lao động nữ có con nhỏ dưới 2 tuổi

+ Du lịch hàng năm, tham gia Famtrip khảo sát tour - tuyến mới

+ Được hỗ trợ chi phí chơi các môn thể thao như chơi bóng pickleball, cầu lông,….

+ Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Đào tạo & phát triển

+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp theo năng lực

+ Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, phát huy hết khả năng của mình trong công việc + Được tham gia đào tạo nội bộ và được các chuyên gia từ Công ty mời về

Thời gian làm việc

+ Từ Thứ 2 đến hết Thứ 6 hàng tuần: 8H30 – 17H30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng)

+ Nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel

