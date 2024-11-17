Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH XETABON làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH XETABON làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

CÔNG TY TNHH XETABON
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH XETABON

Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 28 ngõ 1 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Từ 3 Triệu

• Tìm hiểu sản phẩm, thị hiếu của khách hàng ;
• Đăng bài trên các Group, Hội nhóm ( Đã có link sẵn ) Và trên Market Facebook ( chỗ mục bán hàng);
• Tư vấn và chốt khách ;
• Lên đơn hàng và chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, có khả năng học hỏi nhanh
- Có laptop cá nhân
- Ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH XETABON Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: 25k/h + Thưởng + %Ds ( trung bình từ 2tr7 trở lên )
Được linh hoạt chọn ca làm: Ca sáng: 8h - 12h và ca Chiều 13h30 - 17h30 ( riêng chiều thứ 7 làm tới 16h30 )
Chủ nhật, Lễ tết, ngày nghỉ theo lịch công ty => làm tại nhà đơn trên 600k cộng thêm 4h lương cứng,
Các ngày còn lại có đơn từ 5triệu được thưởng 100k, 10tr được thưởng thêm 200k.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XETABON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 28 ngõ 1 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất