Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH XETABON làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 28 ngõ 1 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Từ 3 Triệu

• Tìm hiểu sản phẩm, thị hiếu của khách hàng ;

• Đăng bài trên các Group, Hội nhóm ( Đã có link sẵn ) Và trên Market Facebook ( chỗ mục bán hàng);

• Tư vấn và chốt khách ;

• Lên đơn hàng và chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, có khả năng học hỏi nhanh

- Có laptop cá nhân

- Ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH XETABON Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: 25k/h + Thưởng + %Ds ( trung bình từ 2tr7 trở lên )

Được linh hoạt chọn ca làm: Ca sáng: 8h - 12h và ca Chiều 13h30 - 17h30 ( riêng chiều thứ 7 làm tới 16h30 )

Chủ nhật, Lễ tết, ngày nghỉ theo lịch công ty => làm tại nhà đơn trên 600k cộng thêm 4h lương cứng,

Các ngày còn lại có đơn từ 5triệu được thưởng 100k, 10tr được thưởng thêm 200k.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XETABON

