Tuyển Kinh doanh quốc tế INTERFRESH FOOD AND BEVERAGE CO LTD làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 81 Đông An, Tân Đông HIệp, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Phát triển khách hàng:

Tư vấn, khai thác thông tin khách hàng hiện có, đàm phán thương lượng chốt đơn hàng và ký kết hợp đồng.

Mở rộng và tiếp cận các khách hàng tiềm năng mới.

Lên kế hoạch và thực hiện bán hàng nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh Công ty đưa ra theo từng giai đoạn.

Theo dõi các đơn hàng:

Theo dõi các đơn hàng

Lên đơn hàng mẫu theo yêu cầu của khách hàng, theo dõi, giám sát đơn hàng mẫu để đảm bảo chất lượng mẫu trước khi gửi cho khách

Cung cấp cho bộ phận sản xuất các yêu cầu về chất lượng, quy cách theo từng đơn hàng cụ thể và thường xuyên đôn đốc giám sát, tiến độ đơn hàng.

Quản lý đơn hàng, hợp đồng của khách từ lúc bắt đầu cho đến khi xuất hàng.

Chăm sóc, giải quyết các vấn đề phát sinh về chất lượng hàng hóa, quy cách sản phẩm, rủi ro giao nhận;

Đưa ra các ý tưởng mới để phát triển công việc.

Kết hợp với nhân viên chứng từ để làm bộ chứng từ xuất khẩu gửi khách.

Phối hợp tiếp đón các đại diện các Doanh nghiệp nước ngoài sang thăm Công ty.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/nữ; Tốt nghiệp ĐH hoặc Cao Đẳng trở lên.

Nắm vững nghiệp vụ ngoại thương.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu.

Khéo léo trong việc giao tiếp, đàm phán,thương lượng với đối tác trong và ngoài nước.

Ngoại ngữ Tiếng Anh giao tiếp lưu loát, thành thạo 4 kỹ năng, biết tiếng Trung là một lợi thế

Thành thạo tin học văn phòng (world, excel, outlook), intermet.

Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Chịu được áp lực công việc cao; Gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại INTERFRESH FOOD AND BEVERAGE CO LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận+ hoa hồng trên đơn hàng+ Thưởng trên doanh số

Phụ cấp ăn trưa.

Thưởng lương tháng 13

Xét duyệt tăng lương 01 năm/ lần

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cởi mở, cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại INTERFRESH FOOD AND BEVERAGE CO LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin