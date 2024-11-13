Tuyển Kinh doanh quốc tế INTERFRESH FOOD AND BEVERAGE CO LTD làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 25 Triệu

INTERFRESH FOOD AND BEVERAGE CO LTD
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
INTERFRESH FOOD AND BEVERAGE CO LTD

Kinh doanh quốc tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại INTERFRESH FOOD AND BEVERAGE CO LTD

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 81 Đông An, Tân Đông HIệp, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Phát triển khách hàng:
Tư vấn, khai thác thông tin khách hàng hiện có, đàm phán thương lượng chốt đơn hàng và ký kết hợp đồng.
Mở rộng và tiếp cận các khách hàng tiềm năng mới.
Lên kế hoạch và thực hiện bán hàng nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh Công ty đưa ra theo từng giai đoạn.
Theo dõi các đơn hàng:
Theo dõi các đơn hàng
Lên đơn hàng mẫu theo yêu cầu của khách hàng, theo dõi, giám sát đơn hàng mẫu để đảm bảo chất lượng mẫu trước khi gửi cho khách
Cung cấp cho bộ phận sản xuất các yêu cầu về chất lượng, quy cách theo từng đơn hàng cụ thể và thường xuyên đôn đốc giám sát, tiến độ đơn hàng.
Quản lý đơn hàng, hợp đồng của khách từ lúc bắt đầu cho đến khi xuất hàng.
Chăm sóc, giải quyết các vấn đề phát sinh về chất lượng hàng hóa, quy cách sản phẩm, rủi ro giao nhận;
Đưa ra các ý tưởng mới để phát triển công việc.
Kết hợp với nhân viên chứng từ để làm bộ chứng từ xuất khẩu gửi khách.
Phối hợp tiếp đón các đại diện các Doanh nghiệp nước ngoài sang thăm Công ty.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/nữ; Tốt nghiệp ĐH hoặc Cao Đẳng trở lên.
Nắm vững nghiệp vụ ngoại thương.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu.
Khéo léo trong việc giao tiếp, đàm phán,thương lượng với đối tác trong và ngoài nước.
Ngoại ngữ Tiếng Anh giao tiếp lưu loát, thành thạo 4 kỹ năng, biết tiếng Trung là một lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng (world, excel, outlook), intermet.
Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.
Chịu được áp lực công việc cao; Gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại INTERFRESH FOOD AND BEVERAGE CO LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận+ hoa hồng trên đơn hàng+ Thưởng trên doanh số
Phụ cấp ăn trưa.
Thưởng lương tháng 13
Xét duyệt tăng lương 01 năm/ lần
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cởi mở, cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại INTERFRESH FOOD AND BEVERAGE CO LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

INTERFRESH FOOD AND BEVERAGE CO LTD

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 130 đường Đông An, P. Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

