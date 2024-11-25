Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 20 Triệu

Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Tòa nhà Viettel, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Ngành hàng: Đồ gia dụng, thiết bị điện tử, Xây dựng nhà dân, sản phẩm năng lượng mặt trời, Smarthome, ...
Địa bàn làm việc tại khu vực quận/huyện đang sinh sống và lân cận.
1. Tổ chức bán hàng
Truyền thông thương hiệu nhằm tăng mức độ nhận diện thương hiệu của Viettel Công trình tại địa bàn
Tìm kiếm, tuyển dụng, phát triển kênh bán đảm bảo đúng chân dung, số lượng
Tổ chức, duy trì đạo tạo, tương tác, làm cùng lực lượng kênh bán tại địa bàn
Đẩy mạnh tiếp xúc, mở rộng quan hệ cơ quan chính quyền công, doanh nghiệp trên địa bàn.
2. Chăm sóc gìn giữ khách hàng
Chăm sóc các khách hàng đang triển khai, các điểm bán, đại lý để mở rộng kết hợp bán chéo đa lĩnh vực
Chăm sóc các khách hàng đã mua hàng để thực hiện các chương trình upsale, cross sale nhằm gia tăng sự gắn kết của khách hàng với thương hiệu

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ độ tuổi từ 24 – 32 tuổi
Tốt nghiệp từ Đại học chính quy trở lên chuyên ngành: Kinh tế, QTKD, xây dựng, kiến trúc, Thương mại điện tử, Công nghệ thông tin, ...
Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trở lên, ưu tiên đã từng kinh doanh hoặc phát triển kênh bán thị trường
Có tố chất, có kinh nghiệm làm kinh doanh, marketing, tổ chức phát triển kênh bán
Sử dụng thành thạo Word, Excel
Kỹ năng báo cáo phân tích; làm việc nhóm, giao tiếp, chịu được áp lực cao

Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 10.000.000 đồng – 20.000.000 đồng/tháng (LCB + KPIs)
Phúc lợi, thưởng các ngày lễ, Tết lên tới 48.000.000 đồng/năm
Có phụ cấp ăn trưa, điện thoại
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội được phát triển bản thân
Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.
Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.
Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.
Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 06 Phạm Văn Bạch - Phường Yên Hòa

