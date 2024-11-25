Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH GSLIGHTING SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Kinh doanh phân phối sản phẩm đèn LED chiếu sáng tại khu vực Hồ Chí Minh.

Mở rộng, phát triển cửa hàng, đại lý mới.

Trực tiếp hỗ trợ, thúc đẩy công tác bán hàng và thu hồi công nợ ở các đại lý, NPP cũ của công ty.

Đi thị trường gặp gỡ khách hàng và hỗ trợ trưng bày mẫu tại Đại Lý và NPP theo kế hoạch của công ty.

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành liên quan đến quản trị kinh doanh.

Am hiểu về điện, có kiến thức về điện dân dụng hoặc đèn led chiếu sáng.

Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.

Có hoặc chưa có kinh nghiệm thực tế, nhưng có óc sáng tạo, ham học hỏi, có chí tiến thủ, đam mê và yêu thích công việc kinh doanh sản phẩm đèn led siêu sáng.

Tại CÔNG TY TNHH GSLIGHTING SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10tr đến 30tr

Lương cứng + Hoa hồng cao theo doanh thu + Thưởng.

Được học miễn phí khóa đào tạo chuyên sâu về đèn led và kỹ năng tiếp xúc với khach hàng của công ty.

Nhân viên được trang bị đầy đủ sản phẩm mẫu, catalogue, trang thiết bị cần thiết cho việc gặp gỡ, tiếp xúc khách hàng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, phát huy tối đa năng lực của nhân viên.

Nhân viên sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm của công ty sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.

Thưởng tháng 13.

Tham gia đi dã ngoại, du lịch, liên hoan cùng Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GSLIGHTING SÀI GÒN

