Tuyển Kinh doanh kênh GT Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Kinh doanh kênh GT

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Phố Mới, Phường Đồng Nguyên, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

A. Trách nhiệm chính
1. Giới thiệu và tư vấn sản phẩm (ngành Ống nhựa) của công ty đến các đại lý trong khu vực.
ngành Ống nhựa
2. Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với đại lý, thúc đẩy quá trình nhập hàng.
3. Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số theo kế hoạch đã được giao.
4. Hỗ trợ và triển khai các chương trình quảng cáo sản phẩm theo định hướng của công ty.
5. Nghiên cứu, tìm hiểu và phát triển thị trường để mở rộng mạng lưới phân phối.
B. Thời gian làm việc: 7h30 - 17h00, Nghỉ trưa 1.5 tiếng. Nghỉ Chủ nhật.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

D. Yêu cầu:
2. Năng động, nhiệt tình và có khả năng làm việc độc lập.
3. Có ít nhất 6 tháng làm Bán hàng/ Sales Thị trường.
4. Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh tuyển dụng, đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, ống nước,...
xây dựng, trang trí nội thất, ống nước,...

Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

C. Chế độ quyền lợi:
Lương cứng thỏa thuận (Tối thiểu 5.6 triệu) + Phụ cấp Ăn trưa + Lương Doanh thu. Tổng thu nhập: 10 - 15 triệu.
Thưởng các dịp Lễ, Tết, Lương tháng 13 và các phúc lợi khác theo chính sách của Tập đoàn.
Được hưởng chế độ bảo hiểm sức khoẻ PVI, đóng BHYT, BHXH theo đúng quy định của Luật Lao Động
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến
Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo, hội thảo phát triển chuyên môn nghiệp vụ
Được tham gia các hoạt động Team building, tiệc cuối năm, du lịch, hoạt động văn hóa của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Thanh Liêm,Thị Trấn Kiện Kê

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

