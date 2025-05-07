Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 23 ngõ 477 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận thông tin, nhu cầu của khách hàng qua kênh bán hàng online, tư vấn, báo giá cho khách hàng;

Phân loại, lên lịch chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới;

Xây dựng và phát triển tốt mối quan hệ với khách hàng trước trong và sau bán hàng;

Báo cáo kết quả kinh doanh theo tuần, tháng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích công nghệ, đam mê vệc kinh doanh (Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm Telesales, CSKH, tư vấn);

Có am hiểu về sản phẩm viễn thông (Chưa biết sẽ được đào tạo);

Sử dụng thành thạo máy tính, tin học văn phòng World, Excel;

Giao tiếp tốt, có tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao với công việc;

Có ý định gắn bó với công việc và ổn định.

Ưu tiên nữ

Tại CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc: 01 tháng;

Được xét tăng lương theo hiệu quả công việc;

Tham gia đầy đủ chế độ cho người lao động (BHXH, BHYT, BHTN) khi trở thành nhân viên chính thức;

Được cấp phát máy tính và các thiết bị khác phục vụ cho công việc;

Được nghỉ các ngày lễ theo quy định;

Thưởng lễ tết, lương tháng 13, du lịch,...

Được đào tạo về sản phẩm, bán hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG

