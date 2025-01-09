Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sông Hồng Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Công ty TNHH Sông Hồng Việt
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Sanaky, 22 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Kinh doanh sản phẩm điện lạnh do công ty sản xuất ra thị trường quốc tế. Yêu cầu: báo giá; soạn thảo hợp đồng; quản lý đơn mua hàng; hoàn thiện các văn bản hành chính nếu có…
Tìm kiếm khách hàng đại lý hoặc người mua hàng quốc tế trên các kênh bán hàng online và offline.
Quản lý tài khoản thương mại quốc tế của công ty, đăng bài quảng cáo trên các sàn thương mại điện tử.
Thực hiện các chiến dịch tham gia hội chợ thương mại quốc tế trong và ngoài nước về các sản phẩm điện lạnh do công ty kinh doanh.
Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.
==> Yêu cầu nộp hồ sơ (CV) song ngữ.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học khối ngành kinh tế: Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại..., và các chuyên ngành khác có liên quan.
Ưu tiên có kiến thức chuyên môn: kinh doanh quốc tế, Ngành điện lạnh và gia dụng.
Sử dụng tiếng Tiếng Anh thương mại, Tiếng Anh chuyên ngành Điện Lạnh…
Ứng viên có kinh nghiệm bán hàng quốc tế trong lĩnh vực điện lạnh và gia dụng là 1 lợi thế lớn trong ứng tuyển.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt.
Có kỹ năng quản lý thời gian, quản lý công việc tốt.
Năng động, sáng tạo, nhạy bén, cẩn thận và cầu tiến trong công việc.
Thành thạo tin học văn phòng.
Có phẩm chất trung thực.
Ứng viên cần có: Định hướng nghề nghiệp và khả năng gắn bó với công ty.

Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Giới tính: Nữ
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Du lịch hàng năm, Sinh nhật…và các phúc lợi theo quy định của Công ty
Thời gian thử việc: Thoả thuận
Độ tuổi: 25 - 40
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2-Thứ 7, sáng 8h00 – 17h00 chiều; Nghỉ Chủ Nhật
Đồng nghiệp: Thân thiện, nhiều cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp.
Lương: Trên 10 Tr VND

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 28-BT5 -Khu đô thị Pháp Vân - Hoàng Mai - Hà Nội.

