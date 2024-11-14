Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 8 Nguyễn Khuyến, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tư vấn sản phẩm IELTS theo data công ty cung cấp
Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng
Chăm sóc, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng xuyên suốt quá trình học tại trung tâm.
Hỗ trợ đón khách và tư vấn trực tiếp tại trung tâm
Nắm rõ thông tin về sản phẩm, các khóa học Tiếng Anh
Nhập liệu và quản lý data khách hàng qua phần mềm quản lý.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm trong bán hàng hoặc các mảng Sales/Telesales/Giáo dục,...
Giọng nói dễ nghe, không ngọng, hạn chế nói giọng vùng miền.
Giao tiếp văn minh, ứng xử tử tế.
Thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.
Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10.000.000VNĐ - 20.000.000VNĐ (Lương cứng+ % hoa hồng + phụ cấp gửi xe (nếu có) + thưởng]
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
