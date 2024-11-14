Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8 Nguyễn Khuyến, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn sản phẩm IELTS theo data công ty cung cấp

Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng

Chăm sóc, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng xuyên suốt quá trình học tại trung tâm.

Hỗ trợ đón khách và tư vấn trực tiếp tại trung tâm

Nắm rõ thông tin về sản phẩm, các khóa học Tiếng Anh

Nhập liệu và quản lý data khách hàng qua phần mềm quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên có kinh nghiệm trong bán hàng hoặc các mảng Sales/Telesales/Giáo dục,...

Giọng nói dễ nghe, không ngọng, hạn chế nói giọng vùng miền.

Giao tiếp văn minh, ứng xử tử tế.

Thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân.

Yêu cầu khác:

Quyền Lợi

Thu nhập: 10.000.000VNĐ - 20.000.000VNĐ (Lương cứng+ % hoa hồng + phụ cấp gửi xe (nếu có) + thưởng]

Thu nhập:

10.000.000VNĐ - 20.000.000VNĐ

(Lương cứng

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội trở thành leader teamsize 3-5 nhân sự.

Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại IELTS LangGo

Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders

Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100tr (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác)

Được training bài bản, tham gia gói coaching phát triển năng lực, gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia

Thưởng tháng lương thứ 13, đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

Tham dự event tuần (happy Friday), event nội bộ (08/03, 20/10, sinh nhật tháng,...), team building của Trung tâm và Tập đoàn HBR Holdings.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

