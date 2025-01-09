Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Tp Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Phát triển kinh doanh trực tiếp:
Chủ động tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới, tư vấn và giới thiệu các giải pháp, dịch vụ của Conek.
Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, duy trì và mở rộng mạng lưới khách hàng tại thị trường Sài Gòn.
Tham gia trực tiếp vào quá trình bán hàng, từ việc lên lịch hẹn, gặp gỡ khách hàng đến ký kết hợp đồng.
2. Xây dựng và quản lý mạng lưới khách hàng tiềm năng:
Thiết lập và phát triển mối quan hệ với mạng lưới khách hàng tiềm năng, đặc biệt là khách hàng tiềm năng lớn.
Đánh giá, phân loại khách hàng theo mức độ tiềm năng để lên kế hoạch tiếp cận và xây dựng chiến lược phát triển cụ thể.
3. Phân bổ và hỗ trợ đội ngũ Salesman:
Phân bổ khách hàng tiềm năng cho đội ngũ Salesman, đảm bảo rằng khách hàng được tiếp cận đúng cách và đúng thời điểm.
Theo dõi sát sao tiến trình làm việc của Salesman, hỗ trợ tư vấn hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh để tăng hiệu quả chuyển đổi.
Đào tạo nhân viên kinh doanh trực tiếp thông qua các hoạt động bán hàng thực tế (on-the-job training).
4. Phát triển chiến lược kinh doanh:
Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh cụ thể, trực tiếp tham gia vào việc phát triển thị trường mới và duy trì doanh số.
Đảm bảo thực hiện các chiến dịch bán hàng hiệu quả, phù hợp với mục tiêu của công ty.
Theo dõi các xu hướng thị trường và phản hồi từ khách hàng để điều chỉnh chiến lược kinh doanh.
5. Chăm sóc khách hàng và quản lý hậu mãi:
Giám sát và đảm bảo dịch vụ sau bán hàng, duy trì sự hài lòng của khách hàng và xử lý các vấn đề phát sinh.
Thường xuyên gặp gỡ khách hàng để thu thập phản hồi, phát hiện các nhu cầu mới và cơ hội kinh doanh.
6. Báo cáo và theo dõi doanh số:
Lập kế hoạch và báo cáo doanh thu hàng tuần, hàng tháng cho Ban Giám đốc.
Phân tích kết quả bán hàng, tìm kiếm giải pháp kịp thời để cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm:
Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý Kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ hoặc tài chính.
Có kinh nghiệm xây dựng mạng lưới khách hàng và phân bổ nguồn lực bán hàng.
2. Kỹ năng:
Khả năng xây dựng mối quan hệ và quản lý khách hàng tốt.
Kỹ năng lãnh đạo, đào tạo và hỗ trợ đội ngũ Salesman trong quá trình làm việc thực tế.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề nhanh nhạy.
Tư duy chiến lược và khả năng phân tích dữ liệu để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.
3. Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan.
4. Tính cách:
Năng động, sáng tạo, và có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
Đam mê kinh doanh và mong muốn phát triển cùng công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản từ 10 – 20 triệu/tháng, thưởng theo doanh số và kết quả công việc (tổng thu nhập dự kiến 30 – 40 triệu theo KPI tiêu chuẩn phòng với số lượng 8 – 10 salesman).
Cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường năng động, sáng tạo.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu và có cơ hội thăng tiến trong tương lai.
Địa điểm làm việc
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

