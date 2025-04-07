Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma
- Hà Nội: 168 Ng. Xã Đàn 2, Nam Đồng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 18 Triệu
Tính hiệu quả và ứng dụng thực tế cao đối với học viên, hoàn toàn khác biệt so với các chương trình tiếng Anh trên thị trường
Hệ thống giáo viên giỏi, được tuyển chọn và đào tạo khắt khe
️Dịch vụ khách hàng sát sao, kỹ lưỡng.
Khách hàng văn minh, sẵn sàng chi tiền để đầu tư cho năng lực. Gặp gỡ và trò chuyện cùng khách hàng tri thức như được học một khóa MBA mini mỗi ngày.
Không cần tìm khách – đã có sẵn nguồn khách quan tâm, bạn chỉ cần kết nối - tư vấn - chuyển đổi. Công việc hoàn toàn tập trung vào phát triển chuyên môn, không gọi số rác cũng không mất thời gian kiếm data đại trà.
Được đào tạo từ A-Z (đào tạo chung, mentoring 1:1), quy trình rõ ràng, hệ thống tốt, cấp trên sẵn sàng feedback liên tục để bạn giỏi hơn mỗi ngày.
Thật sự nghiêm túc với nghề tư vấn – sales – giáo dục
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, tinh thần học hỏi mạnh
️Thích làm việc với người có trình độ cao, không ngại thử thách bản thân mỗi ngày
Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI