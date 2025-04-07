Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu

Tính hiệu quả và ứng dụng thực tế cao đối với học viên, hoàn toàn khác biệt so với các chương trình tiếng Anh trên thị trường

Hệ thống giáo viên giỏi, được tuyển chọn và đào tạo khắt khe

️Dịch vụ khách hàng sát sao, kỹ lưỡng.

Khách hàng văn minh, sẵn sàng chi tiền để đầu tư cho năng lực. Gặp gỡ và trò chuyện cùng khách hàng tri thức như được học một khóa MBA mini mỗi ngày.

Không cần tìm khách – đã có sẵn nguồn khách quan tâm, bạn chỉ cần kết nối - tư vấn - chuyển đổi. Công việc hoàn toàn tập trung vào phát triển chuyên môn, không gọi số rác cũng không mất thời gian kiếm data đại trà.

Được đào tạo từ A-Z (đào tạo chung, mentoring 1:1), quy trình rõ ràng, hệ thống tốt, cấp trên sẵn sàng feedback liên tục để bạn giỏi hơn mỗi ngày.

Thật sự nghiêm túc với nghề tư vấn – sales – giáo dục

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, tinh thần học hỏi mạnh

️Thích làm việc với người có trình độ cao, không ngại thử thách bản thân mỗi ngày