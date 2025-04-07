Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu

Công ty TNHH Phát triển Aroma
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2025
Công ty TNHH Phát triển Aroma

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma

Mức lương
8 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 168 Ng. Xã Đàn 2, Nam Đồng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Tính hiệu quả và ứng dụng thực tế cao đối với học viên, hoàn toàn khác biệt so với các chương trình tiếng Anh trên thị trường
Hệ thống giáo viên giỏi, được tuyển chọn và đào tạo khắt khe
️Dịch vụ khách hàng sát sao, kỹ lưỡng.
Khách hàng văn minh, sẵn sàng chi tiền để đầu tư cho năng lực. Gặp gỡ và trò chuyện cùng khách hàng tri thức như được học một khóa MBA mini mỗi ngày.
Không cần tìm khách – đã có sẵn nguồn khách quan tâm, bạn chỉ cần kết nối - tư vấn - chuyển đổi. Công việc hoàn toàn tập trung vào phát triển chuyên môn, không gọi số rác cũng không mất thời gian kiếm data đại trà.
Được đào tạo từ A-Z (đào tạo chung, mentoring 1:1), quy trình rõ ràng, hệ thống tốt, cấp trên sẵn sàng feedback liên tục để bạn giỏi hơn mỗi ngày.
Thật sự nghiêm túc với nghề tư vấn – sales – giáo dục
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, tinh thần học hỏi mạnh
️Thích làm việc với người có trình độ cao, không ngại thử thách bản thân mỗi ngày

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phát triển Aroma

Công ty TNHH Phát triển Aroma

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 15A, ngõ 136 đường Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

