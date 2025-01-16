Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án HSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án HSC
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 1B Hòa Mã, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Thực hiện các hoạt động kinh doanh/bán hàng, tư vấn khách hàng qua fanpage công ty.
Công việc cụ thể sẽ được trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn.
Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Thực hiện các báo cáo kinh doanh định kỳ.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng.
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động và nhiệt tình trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng.
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động và nhiệt tình trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án HSC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập theo doanh số từ 10tr - 20tr
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát của công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án HSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI