Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án HSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 1B Hòa Mã, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện các hoạt động kinh doanh/bán hàng, tư vấn khách hàng qua fanpage công ty.

Công việc cụ thể sẽ được trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Thực hiện các báo cáo kinh doanh định kỳ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động và nhiệt tình trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án HSC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo doanh số từ 10tr - 20tr

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án HSC

