Tuyển Nhân viên kinh doanh Southwestgate Immigration & Legal Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Southwestgate & Legal Group, Hai Bà Trưng, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Liên hệ tư vấn khách hàng có nhu cầu về di trú/ định cư/ du học/ du lịch Canada, Úc, Mỹ.

Tư vấn về các thông tin chương trình, lộ trình cho khách hàng và giải đáp các câu hỏi của khách hàng, gặp mặt trao đổi trực tiếp tại văn phòng công ty.

Thẩm định sơ bộ hồ sơ khách hàng và đưa ra các lựa chọn công việc/ chương trình định cư phù hợp.

Nghiên cứu, phân tích thị trường của khách hàng tiềm năng và đối thủ cạnh tranh để tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Đánh giá và quản trị rủi ro; đề xuất các biện pháp phòng ngừa rủi ro (nếu có) phát sinh trong quá trình triển khai.

Phối hợp với các bộ phận khác theo dõi hồ sơ, tình hình thực hiện hồ sơ để cập nhật cho khách hàng.

Thực hiện các báo cáo trực tiếp cho quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên trong các chuyên ngành như tài chính, bất động sản, tương đương…

Có khả năng nghe/ nói/ đọc/ viết bằng Tiếng Anh;

Kỹ năng đàm phám/ thuyết phục/ thương lượng/ giao tiếp/ giữ chân khách hàng;

Có khả năng xây dựng mối quan hệ;

Kinh nghiệm: Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú/ định cư/ du học/ du lịch;

Kinh nghiệm quản lý: Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương;

Có kiến thức sâu rộng về tư vấn di trú/ định cư/ du học/ du lịch;

Có khả năng chịu được áp lực;

Đạt chỉ tiêu KPI đưa ra trong tuần/ tháng/ quí/ năm.

Tại Southwestgate Immigration & Legal Group Thì Được Hưởng Những Gì



Lương trả theo năng lực.

Xét tăng lương CƠ BẢN 1 lần/năm, mức thu nhập gia tăng theo năng suất và kinh nghiệm nhân viên đóng góp thực tế vào dự án.

Công tác phí trợ cấp ăn trưa, điện thoại và trợ cấp làm việc ngoài giờ.

Chính sách bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe:

Bảo hiểm đóng 100% cho nhân viên theo qui định của nhà nước.

Khám sức khỏe hàng năm tại các cơ sở y tế uy tín chất lượng cao.

Chính sách trợ cấp sức khỏe & phúc lợi cho gia đình.

Chính sách đào tạo và thăng tiến:

Các khóa đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ liên tục được tổ chức cho các nhóm đối tượng khác nhau.

Được những người dày dặn kinh nghiệm hướng dẫn chi tiết, tận tình.

Các chính sách khác:

Sinh nhật, trung thu, 8/3, 20/10, quà Tết cho nhân viên.

Du lịch mỗi năm 3 - 4 lần ở resort tiêu chuẩn 4, 5 sao.

Nhiều chương trình team building, câu lạc bộ ngoại khóa và các hoạt động tình nguyện.

Tham gia các event lớn của công ty như sinh nhật công ty, Year End Party.

Thời gian làm việc từ thứ 2 – sáng thứ 7 (08:40 - 12:00 / 13:30 - 17:30)

CV gửi trực tiếp về email:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Southwestgate Immigration & Legal Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin