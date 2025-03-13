Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX & TM TÂN LONG làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Tầng 2, Toà nhà Hoa Mai, Đường Ngô Quyền, TP.Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc quản lý đơn hàng, hợp đồng, báo giá, theo dõi công nợ.

Tiếp nhận, xử lý đơn hàng, làm việc với các phòng ban liên quan để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ.

Quản lý, lưu trữ hồ sơ khách hàng, hợp đồng, chứng từ liên quan.

Hỗ trợ soạn thảo các tài liệu, báo cáo kinh doanh theo yêu cầu.

Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ giải đáp thắc mắc về đơn hàng, hợp đồng.

Có thể đi công tác và gặp gỡ khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, tuổi từ 22 – 30, tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành kế toán, quản trị kinh doanh, kinh tế.

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Sale Admin, trợ lý kinh doanh hoặc kế toán bán hàng là lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word, phần mềm kế toán là lợi thế).

Kỹ năng giao tiếp, xử lý công việc nhanh nhẹn, cẩn thận và có trách nhiệm.

Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX & TM TÂN LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + thưởng theo hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật và chính sách công ty.

Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX & TM TÂN LONG

