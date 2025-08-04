Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HERA HOME VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Thủy Nguyên ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng là các công trình xây dựng, thợ thầu xây dựng.

- Tư vấn, chào bán các sản phẩm, dịch vụ của công ty

- Đàm phán, thuyết phục và hỗ trợ khách hàng hoàn tất hợp đồng

- Và các công việc khác theo kế hoạch phòng kinh doanh, và quản lý bán hàng yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhân viên có phương tiện đi lại để chủ động công việc

- Ngoại hình ưa nhìn

- Có kinh nghiệm từng làm sales/ tư vấn/ bán hàng/ thị trường là một lợi thế. Chưa có sẽ được đào tạo.

- Có khả năng đàm phán, thuyết phục tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HERA HOME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp xăng xe, ăn trưa

- Được training, đào tạo kiến thức sản phẩm bài bản, kĩ năng bán hàng cho nhân viên từ đầu.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

- Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm cùng công ty

- Lễ, tết, hiếu hỉ đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HERA HOME VIỆT NAM

