Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HERA HOME VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HERA HOME VIỆT NAM
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Thủy Nguyên ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng là các công trình xây dựng, thợ thầu xây dựng.
- Tư vấn, chào bán các sản phẩm, dịch vụ của công ty
- Đàm phán, thuyết phục và hỗ trợ khách hàng hoàn tất hợp đồng
- Và các công việc khác theo kế hoạch phòng kinh doanh, và quản lý bán hàng yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhân viên có phương tiện đi lại để chủ động công việc
- Ngoại hình ưa nhìn
- Có kinh nghiệm từng làm sales/ tư vấn/ bán hàng/ thị trường là một lợi thế. Chưa có sẽ được đào tạo.
- Có khả năng đàm phán, thuyết phục tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HERA HOME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp xăng xe, ăn trưa
- Được training, đào tạo kiến thức sản phẩm bài bản, kĩ năng bán hàng cho nhân viên từ đầu.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
- Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm cùng công ty
- Lễ, tết, hiếu hỉ đầy đủ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HERA HOME VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
