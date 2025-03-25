Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Thang Máy Hùng Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 31 TT2 KĐT Văn Phú, Phú La

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tìm kiếm thông tin khách hàng mới, dựa trên data từ công ty để phát triển thị trường.

- Gặp gỡ trao đổi tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của công ty.

- Chủ động liên hệ và ký hợp đồng với khách hàng

- Thiết lập và duy trì những mối quan hệ kinh doanh mới, hiện hữu và tiềm năng

- Thực hiện các công việc kinh doanh khác theo yêu cầu của Công ty.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm (Sẽ được đào tạo bài bản)

- Có trách nhiệm với công việc, chăm chỉ, nhiệt tình, tự tin, năng động,...

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học. Ưu tiên các ngành nghề xây dựng, cầu đường, quản trị kinh doanh, hệ thống điện, thiết bị điện – điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin,...

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Thang Máy Hùng Cường Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Không giới hạn (Lương cơ bản + Phụ cấp + Tiền hoa hồng bán hàng + Tiền chăm sóc công trình) – cam kết thu nhập không dưới 10tr

- Được làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng, thân thiện;

- Được đào tạo chuyên môn định kỳ, cơ hội thăng tiến trong công việc;

- Tăng lương, thưởng theo thâm niên;

- Hưởng lương tháng 13, Phúc lợi tất cả các ngày lễ

- Chế độ nghỉ lễ theo quy định của nhà nước;

- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo Luật Lao Động: BHXH, BHYT,....

- Du lịch 2 lần/ năm; nghỉ phép 12 ngày / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Thang Máy Hùng Cường

