Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tnhh Thùy Dương Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 15 ngõ 293 Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng chào bán dịch vụ vận tải giao nhận trong nước và quốc tế,

- Tư vấn cho khách hàng các giải pháp tối ưu liên quan đến dịch vụ logistics, ký kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng

- Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ trong công ty theo dõi tiến độ công việc, tình hình vận chuyển hàng hóa, cập nhật thông tin tới khách hàng

- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng, phối hợp giải quyết các thắc mắc, khiếu nại nếu có phát sinh

- Hỗ trợ và đôn đốc thu hồi công nợ của các khách hàng do mình phụ trách

- Thực hiện các công việc liên quan khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp tốt và linh hoạt trong giải quyết vấn đề

- Sẵn sàng giải quyết khó khăn và tinh thần trách nhiệm cao

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, xuất nhập khẩu, logistics là một lợi thế

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Tiếng Anh căn bản

Tại Công Ty Tnhh Thùy Dương Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Salary: Basic salary + income commission from 10 – 30M

- Mức lương: Lương cơ bản + hoa hồng, thu nhập từ 10 - 30 triệu

- Chế độ thưởng hiệu suất kinh doanh hấp dẫn (25%)

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cởi mở

- Được tham gia bảo hiểm xã hội và y tế sau khi ký hợp đồng lao động chính thức

- Thưởng các ngày lễ, sinh nhật

- Lương tháng 13 và du lịch cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Thùy Dương Xanh

