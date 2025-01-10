Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Thiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Thiền
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/02/2025
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Thiền

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Thiền

Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 278/27 Đường Tô Hiến Thành Phường 15 Quận 10,Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

- Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng có nhu cầu thiết kế, thi công, trang trí nội thất cho căn hộ, nhà phố, biệt thự trung cao cấp.
- Tư vấn về dịch vụ, giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong phạm vi trách nhiệm được giao.
- Đàm phán, thương lượng hợp đồng với khách hàng, chủ đầu tư công trình.
- Trực tiếp chăm sóc các khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới.
- Cập nhật thông tin về đối thủ cạnh tranh và lập hồ sơ đối thủ cạnh tranh để có phương án kinh doanh tốt nhất.
- Làm việc từ T2 - T6, T7 (8h30-12h), Chủ Nhật nghỉ.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm
- Nhanh nhẹn, linh hoạt
- Cầu tiến, chăm chỉ, chịu khó, chịu được áp lực, không sợ bị từ chối.

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Thiền Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8.000.000 - 50.000.000 đồng, cụ thể:
+ Lương căn bản 8.000.000 - 18.000.000 đồng + Hoa hồng công trình + Thưởng (Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn)
- Môi truờng làm việc năng động và chuyên nghiệp.
- Thưởng cuối năm, thưởng quý, thưởng năm, lễ tết
- Hưởng đầy đủ các chế độ: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu hỷ…
- Tăng lương cơ bản theo thâm niên.
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT - BHTN theo quy định của Nhà nước.
- Hưởng các chế độ ưu đãi khác: Thăm quan nghỉ mát hàng năm, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Thiền

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Thiền

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Thiền

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 606/85 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Tp.Hcm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

