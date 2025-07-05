Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Villa OV12.15, Khu đô thị Xuân Phương Viglacera, Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

- Sale đại diện cho các hãng đèn LED lớn như Osram, tkd, Sylvania, D-Solar... Sản phẩm có tính cạnh tranh. Độc đáo

- Tìm kiếm khách hàng, tiếp cận và phát triển thị trường trong lĩnh vực chiếu sáng tại các khu công nghiệp, năng lượng mặt trời, công nghệ tiết kiệm điện.

- Tư vấn giải pháp, báo giá, chốt hợp đồng, chăm sóc khách hàng sau bán.

- Làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư, nhà thầu, ban quản lý dự án...

- Phối hợp với đội kỹ thuật & marketing để hoàn thành mục tiêu doanh số.

- Công ty ở Nam Từ Liêm cần ứng viên ở bán kính gần để đảm bảo cho việc đi lại ( tránh tắc đường ảnh hưởng đến công việc )

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ (Đã tốt nghiệp Đại Học).

- Độ tuổi từ 2003-1995 (Nam: Có bằng lái ô tô B2 trở lên, ưu tiên biết lái và có xe)

- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM – chỉ cần có tinh thần cầu tiến, chịu học hỏi, không ngại thử thách.

- Đam mê kinh doanh, có động lực kiếm tiền mạnh tạo lập sự nghiệp

- Có kỹ năng giao tiếp, trình bày, tư duy logic tốt.

- Đã tốt nghiệp Đại học

- Biết sử dụng tốt những kỹ năng mềm như Word, Excel,...

- Ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành điện, thiết bị chiếu sáng, xây dựng, bất động sản, thầu phụ...

- Sức khỏe tốt, có thể đi công tác khi cần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 10 triệu + hoa hồng không giới hạn (20% lợi nhuận) + phụ cấp khi đi công tác

- THU NHẬP LÊN TỚI 50.000.00VNĐ HOẶC HƠN NẾU CÓ NĂNG LỰC

- Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định nhà nước

- Được đào tạo về phát triển bản thân, phát triển tư duy.

- Được đào tạo chi tiết về sản phẩm.

- Được đào tạo những kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh.

- Có cơ hội được tham gia các khóa học bán hàng của các Diễn giả đầu ngành.

- Có đội ngũ hướng dẫn, làm mẫu, cầm tay chỉ việc trong thời gian đầu.

- Được làm việc trong môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP, NĂNG ĐỘNG VÀ TRẺ TRUNG.

- Được chia sẻ tất cả mọi bí mật về BÁN HÀNG và KINH DOANH.

- Được gặp gỡ tiếp xúc với những Khách hàng là chủ doanh nghiệp, giúp bản thân có nhiều kinh nghiệm và nâng tầm giá trị bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin