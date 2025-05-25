Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Cà Mau thu nhập 11 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Cà Mau: Số 9, Khu N1 đường Lưu Hữu Phước, khóm 8, phường 8, TP Cà Mau, Thành phố Cà Mau
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
Hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành công việc cho cộng tác viên bán hàng.
Chăm sóc khách hàng hiện có, khai thác khách hàng mới.
Tham gia hoạt động phát sản phẩm dùng thử
Bán hàng và phổ biến sản phẩm đến tận nhà.
Lập báo cáo công việc theo yêu cầu
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên
Không cần kinh nghiệm, sẽ được Công ty đào tạo.
Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.
Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.
Không cần kinh nghiệm, sẽ được Công ty đào tạo.
Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.
Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.
Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì
TỔNG THU NHẬP (gross) : 11,000,000 - 14,000,000 đồng/tháng.
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Tăng lương hằng năm.
Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật
Thưởng: 2 lần/năm
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm
Phép năm theo luật lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Bảo hiểm tai nạn 24h
Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng)
Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.
Nơi làm việc: Số 9, Khu N1 đường Lưu Hữu Phước, khóm 8, phường 8, Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
