Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Gnv làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Shophouse số 22, Sunrise H, 7th AVE, KĐT THE MANOR CENTRAL PARK, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội. - Hà Nộ, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng chiến lược kinh doanh

· Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành.

· Xác định mục tiêu kinh doanh ngắn hạn và dài hạn.

· Xây dựng kế hoạch kinh doanh và chiến lược bán hàng cụ thể.

Quản lý đội ngũ kinh doanh

· Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh.

· Đặt mục tiêu và theo dõi hiệu suất làm việc của đội ngũ.

· Tạo động lực và xây dựng văn hóa làm việc hiệu quả trong Phòng kinh doanh.

Phát triển doanh thu và khách hàng

· Lập kế hoạch mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng mới.

· Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

· Đàm phán, ký kết hợp đồng và đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh thu.

Phối hợp với các bộ phận khác

· Làm việc chặt chẽ với bộ phận marketing để lên kế hoạch thúc đẩy bán hàng.

· Phối hợp với sản xuất hoặc vận hành để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

· Báo cáo kết quả kinh doanh cho ban lãnh đạo hoặc hội đồng quản trị.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về ngành nghề: Am hiểu sâu về lĩnh vực kinh doanh của Công ty, thị trường, đối thủ và xu hướng thị trường.

Kỹ năng xây dựng chiến lược: Có khả năng lập kế hoạch kinh doanh và xây dựng chiến lược bán hàng hiệu quả.

Kỹ năng lãnh đạo: Khả năng truyền cảm hứng, dẫn dắt và tạo động lực cho đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Quản lý đội nhóm: Xây dựng và quản lý đội ngũ, đảm bảo phân công công việc hợp lý, đào tạo và phát triển năng lực nhân viên.

Kỹ năng ra quyết định: Tư duy nhanh nhạy, quyết đoán trong việc giải quyết vấn đề và điều hành hoạt động kinh doanh.

Giao tiếp và thuyết phục: Khả năng giao tiếp rõ ràng, chuyên nghiệp và thuyết phục trong việc đàm phán với khách hàng, đối tác.

Tư duy sáng tạo: Sẵn sàng đề xuất các ý tưởng mới để cải thiện doanh số và hiệu quả kinh doanh.

Khả năng chịu áp lực: Ứng phó linh hoạt với áp lực doanh số và môi trường cạnh tranh.

Kinh nghiệm: Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc quản lý kinh doanh. Ưu tiên ứng viên từng làm ở vị trí Trưởng nhóm hoặc Quản lý kinh doanh

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Gnv Thì Được Hưởng Những Gì

Lương kinh doanh từ 12 triệu – 25 triệu + Hoa Hồng + Thưởng theo KPI + Phụ cấp hoặc thỏa thuận theo năng lực ( Thu nhập từ 20 triệu – 40 triệu/ tháng)

Thử việc 02 tháng

Thưởng lương tháng 13 -14 theo tình hình kinh doanh của Công ty và thưởng Tết riêng (từ 14 tháng lương), review lương 2 lần/năm.

Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, chế độ ngày lễ tết, hiếu hỉ,...

Tham gia các hoạt động chung: du lịch 2-3 lần/năm, sinh nhật hàng tháng...

Được sáng tạo theo phong cách riêng của bạn, tôn trọng cá tính và sự sáng tạo

Được tạo điều kiện học tập phát triển toàn diện, định hướng phát triển nghề chuyên sâu, quản lý, cơ hội, nâng cao thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến

Môi trường làm việc, năng động, đồng nghiệp thân thiện, khuyến khích đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung

Văn phòng làm việc: Shophouse số 22, Sunrise H, 7th AVE, KĐT THE MANOR CENTRAL PARK, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội.

Văn phòng làm việc

Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6 (sáng thảnh thơi 8:00 vào làm, chiều 17:30 qua giờ tắc đường thì về)

Nghỉ thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ, tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Gnv

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin