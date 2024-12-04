Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Kentek VIệt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 50 Triệu

Mức lương 12 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 7 Cô Giang, Hiệp Phú, Tp Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 50 Triệu

Chủ động tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực Điện Công Nghiệp - Tự Động Hóa

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm và phản hồi thắc mắc của khách hàng.

Báo giá theo nhu cầu của khách hàng đàm phán và chốt đơn hàng.

Theo dõi, quản lý hợp đồng từ việc thương thảo, kí kết đến đảm bảo thực hiện đúng các điều khoản.

Quản lý, theo dõi đơn hàng, giao hàng đúng tiến độ, thời gian công nợ.

Cập nhật số liệu trên hệ thống và tổng hợp thông tin đơn hàng, dữ liệu khách hàng,

Mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng qua điện thoại, email marketing và gửi tin nhắn tự động.

Chăm sóc, hỗ trợ và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng cũ, theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình mua bán.

Phối hợp với các bộ phận khác: Làm việc với các bộ phận kỹ thuật, kế toán, kho vận, và giao nhận để đảm bảo tiến độ và chất lượng giao hàng đúng hạn.

Cập nhật thông tin thị trường: Theo dõi tình hình thị trường thiết bị tự động hóa, đối thủ cạnh tranh, xu hướng mới và đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp để đóng góp phát triển đội nhóm.

Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Kỹ thuật, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng trong ngành thiết bị Điện công nghiệp - Tự Động Hóa.

Ưu tiên: ứng viên đã từng làm trong ngành Khí Nén,..

Ứng viên thành thạo Google Sheet, Excel, Word, ...

Giao tiếp lưu loát, có khả năng diễn đạt lưu loát, rõ ràng.

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian.

Kỹ năng tìm kiếm, đàm phán và thuyết phục tốt.

Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.

Tinh thần tích cực, chăm chỉ, chịu khó phát triển bản thân.

Tại Công ty TNHH Kentek VIệt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Mức lương cạnh tranh và chính sách thưởng theo Quý & Năm.

Môi trường làm việc sáng tạo và đội ngũ đồng nghiệp đầy nhiệt huyết.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kentek VIệt Nam

