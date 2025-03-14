Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SKF TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SKF TECH
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SKF TECH

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thôn Cầu, Cự Khê, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm nguồn khách hàng; Tư vấn, chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng.
Đàm phán hợp đồng
Đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty
Theo dõi đơn hàng và thu hồi công nợ.
Địa điểm làm việc: Thôn Cầu - Cự Khê - Thanh Oai - Hà Nội

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 25 - 40 tuổi, có sức khỏe tốt, năng động, nhiệt tình với công việc, có kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt và đàm phán hợp đồng.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực B2B; Tốt nghiệp các trường Kinh tế
Có khả năng làm việc độc lập, thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SKF TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7-10 triệu/tháng + KPI không giới hạn dao động đến 10 triệu/tháng (dựa theo năng lực làm việc).
Chế độ BHXH đảm bảo theo quy định của Nhà nước
Được đào tạo kỹ năng làm việc, hỗ trợ phát triển sự nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Công ty có chỗ ở cho lao động ở xa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SKF TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SKF TECH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: KĐT Thanh Hà - Thanh Oai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

