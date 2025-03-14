Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SKF TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn Cầu, Cự Khê, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm nguồn khách hàng; Tư vấn, chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng.

Đàm phán hợp đồng

Đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty

Theo dõi đơn hàng và thu hồi công nợ.

Địa điểm làm việc: Thôn Cầu - Cự Khê - Thanh Oai - Hà Nội

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 25 - 40 tuổi, có sức khỏe tốt, năng động, nhiệt tình với công việc, có kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt và đàm phán hợp đồng.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực B2B; Tốt nghiệp các trường Kinh tế

Có khả năng làm việc độc lập, thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SKF TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7-10 triệu/tháng + KPI không giới hạn dao động đến 10 triệu/tháng (dựa theo năng lực làm việc).

Chế độ BHXH đảm bảo theo quy định của Nhà nước

Được đào tạo kỹ năng làm việc, hỗ trợ phát triển sự nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Công ty có chỗ ở cho lao động ở xa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT SKF TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin