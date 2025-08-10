Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 4J GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Hạch toán và kê khai các giao dịch thu - chi, khấu hao, công nợ, thuế…

Thu thập và xử lý dữ liệu, chứng từ kế toán.

Làm báo cáo nghiệp vụ hằng tháng như báo cáo thuế và tờ khai thuế GTGT.

Đối chiếu số liệu và thống kê chi tiết dữ liệu phân bổ.

Lập các báo cáo tài chính liên quan đến thuế.

Tổng hợp, thống kê và đối chiếu các số liệu báo cáo.

Lập báo cáo tài chính năm.

Kiểm tra các số liệu, lưu trữ sổ sách và chứng từ khoa học.

Thực hiện công việc theo sự phân công của kế toán trưởng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 4J GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Hưởng lương tháng thứ 13, thưởng lễ, tết,...

Môi trường làm việc thân thiện, trưởng bộ phận dễ tính.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm (miễn phí suất người nhà).

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 4J GROUP

