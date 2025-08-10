Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 4J GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 4J GROUP
- Hà Nội: Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Hạch toán và kê khai các giao dịch thu - chi, khấu hao, công nợ, thuế…
Thu thập và xử lý dữ liệu, chứng từ kế toán.
Làm báo cáo nghiệp vụ hằng tháng như báo cáo thuế và tờ khai thuế GTGT.
Đối chiếu số liệu và thống kê chi tiết dữ liệu phân bổ.
Lập các báo cáo tài chính liên quan đến thuế.
Tổng hợp, thống kê và đối chiếu các số liệu báo cáo.
Lập báo cáo tài chính năm.
Kiểm tra các số liệu, lưu trữ sổ sách và chứng từ khoa học.
Thực hiện công việc theo sự phân công của kế toán trưởng.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 4J GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng lương tháng thứ 13, thưởng lễ, tết,...
Môi trường làm việc thân thiện, trưởng bộ phận dễ tính.
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm (miễn phí suất người nhà).
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 4J GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
